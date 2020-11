Kokain-Razzia im Norden: Haftbefehle vollstreckt

Vermeintlich abhörsichere Handys wurden den Tätern zum Verhängnis

12. November 2020, 09:54 Uhr

Hamburg/Kiel | Schwerer Schlag gegen Kokain-Großhändler im Norden: Spezialkräfte der Polizei haben gestern in den frühen Morgenstunden in Hamburg, Bremen und im südlichen Schleswig-Holstein Haftbefehle vollstreckt und Wohnungen durchsucht.

Vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen des Bundeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft Hamburg. „Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Kokain im Tonnenbereich importiert und den Absatz in Deutschland organisiert zu haben“, sagte ein BKA-Sprecher. Die von Kurden dominierte Gruppe soll darauf spezialisiert gewesen sein, Kokainlieferungen in Seefrachtcontainern aus Südamerika im Hamburger Hafen in Empfang zu nehmen.

Wie sind die Ermittler den Dealern auf die Spur gekommen? Das Bundeskriminalamt hatte von französischen Behörden Zugriff auf Hunderttausende Chat-Nachrichten des Kommunikationsdienstes Encrochat erhalten, der als „WhatsApp für Gangster“ galt. Das Unternehmen aus den Niederlanden bot der Unterwelt für mehrere Tausend Euro Android-Smartphones an, unter deren Oberfläche ein verschlüsselter Messenger lief, dessen Nachrichten sich bei Gefahr sogar aus der Ferne löschen lassen konnten. Europaweit griffen rund 60 000 Kunden zu.

Diese „Krypto-Handys“ galten als absolut sicher – bis französische Spezialisten einen Enchrochat-Server infiltrierten und Schadsoftware auf alle Smartphones aufspielten. Fortan konnten die Ermittler sämtliche Chats mitlesen, die Löschfunktion hatten sie gesperrt. Als Encrochat den Hack erkannte, versuchte die Firma es mit einem Update – vergeblich. Daraufhin wurden die Nutzer aufgefordert, ihre „Krypto-Handys“ zu vernichten, und Encrochat schaltete seinen Service ab.

Kurze Zeit später schlugen die Behörden zu. In den Niederlanden, in Großbritannien, Schweden und Frankreich kam es zu mehr als 1000 Festnahmen. Ermittler beschlagnahmten mehrere Tonnen Drogen, Schusswaffen, Sprengstoff und über 20 Millionen Euro Bargeld. Schlagzeilen machten außerdem Folterkammern, die unter anderem mit einem Zahnarztstuhl ausgestattet waren und in den Niederlanden entdeckt wurden. Verbrecher wollten in den umgebauten Seecontainern offenbar ihre Rivalen quälen.

„Die Straftäter fühlten sich in den Chats komplett geschützt und redeten sehr offen über ihre Geschäfte, oft inklusive Foto“, sagte ein Beamter. So konnten in den Niederlanden auch Auftragsmorde verhindert werden.

In Deutschland wird gegen etwa 3000 Nutzer des Encrochat-Netzwerks ermittelt.