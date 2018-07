Karen Reelmann war eine erfolgreiche Geschäftsfrau, Inhaberin zweier Geschäfte, engagiert in ihrem Beruf als Hörgeräteakustikmeisterin. Ein weiteres Geschäft war gerade im Aufbau, als sie von einer Minute auf die andere aus ihrem bisherigen Leben gerissen wurde. Doch dieses einschneidende Ereignis und seine Folgen führten schließlich zu einem glücklicheren und erfüllteren Leben.

von Birte Sieland

30. Juli 2018, 12:35 Uhr

Es sollte nur eine kleine Pause sein. Auf dem Weg vom Geschäft zur Bank ein Kaffee und eine Zigarette, die Ruhe genießen, bevor die Arbeit weitergeht. Von ihrer kleinen Zeitbombe im Kopf wusste sie nichts – bis sie auf dem Fußboden des Cafés wieder zu sich kam, umringt von Menschen, die ihr helfen wollten. Karen Reelmann, geborene Jester, erfolgreiche Geschäftsfrau: Knock-out mitten im Leben.

Wenn sie heute davon erzählt, von ihrem geplatzten Aneurysma, der Blutung im Gehirn, entsteht der Eindruck, das sei eine logische Konsequenz ihres bisherigen Lebens gewesen. Immer hatte sie das Gefühl, besser sein zu müssen als alle anderen, um die gleiche Anerkennung zu erhalten, immer trieb sie sich selbst zu Höchstleistung an – keine Zeit für Muße.

Ein Grund dafür: Seit ihrer Kindheit ist Karen Reelmann an Taubheit grenzend schwerhörig. Zwar hat sie eine Regelschule besucht, aber trotzdem – oder gerade deshalb – hatte sie immer den Eindruck, „ich bin nicht o.k. so, wie ich bin“, resümiert die 48-Jährige heute, die sich in ihrer Kindheit und Jugend nicht geborgen gefühlt hat. Ihre verschliffene Sprechweise mit den weichen Konsonanten war – und ist bis heute – immer wieder bei neuen Bekanntschaften erklärungsbedürftig.

Mit anderen Betroffenen hatte sie keine Berührungspunkte, ihr Maßstab waren immer die „Normalen“. Und so wollte sie es allen zeigen. Gute Noten in der Schule in Heide, wo sie in ihrer Jugendzeit die Hörgeräte hinter den Haaren versteckte. Realschulabschluss, das Geld für den Führerschein durch Putzjobs verdient. Dann die Lehre als Hörgeräteakustikerin. Karriere stand auf ihrem Lebensplan, nicht zuletzt seit ihr nach einer Unterleibs-OP gesagt wurde, sie könne keine Kinder bekommen. So ging es immer voran, auch wenn sie ab und zu mit Ohrgeräuschen ins Krankenhaus musste, weil die Gefahr bestand, das Gehör ganz zu verlieren.

Nach der Lehrzeit wollte sie raus aus ihrer Heimat, ging nach Lüneburg, Marburg, Heilbronn und Ingolstadt. Die Arbeitsstellen musste sie sich nicht suchen, sie wurde abgeworben. Mit 24 Jahren die erste Ehe mit einem 20 Jahre älteren Mann, der in der gleichen Branche wie sie überaus erfolgreich war und ihr einen gewissen Luxus zeigen konnte, den sie aus ihrer Kindheit nicht kannte. Sie arbeitete in seinen Filialen, machte in dieser Zeit ihren Meister. „Ich musste doch aller Welt beweisen, wie gut ich bin.“ Doch die Ehe hielt nicht, also raus aus dem Haus, aus der Firma, aus dem Luxus.

Es zog sie wieder in den Norden, wo sie sich selbstständig machen wollte und ihren Plan 1998 in Eckernförde verwirklichte. Beliebt bei Mitarbeitern und Kunden, machte sie sich schnell einen Namen. Es lag ihr am Herzen, Menschen mit Hörproblemen zu helfen, und es fiel ihr leicht, sich in andere Betroffene hineinzuversetzen. Sie entwickelte ein spezielles Hörtraining, das es damals so noch nicht gab, behauptete sich gegen die Konkurrenz, eröffnete eine zweite Filiale in Gettorf, besuchte Messen, kümmerte sich um die Fortbildung ihrer Mitarbeiter, war in alle Bereiche involviert. „Das war wohl zu viel für mich“, sagt Karen Reelmann heute. „Ich war mir dessen einfach nicht bewusst.“

Aber damals war es noch nicht genug: Mit ihrem zweiten Mann wollte sie ein weiteres Geschäft in Eckernförde eröffnen, dieses Mal ein Zentrum für die Generation „50+“. „Nebenbei“ bekam sie in der Planungszeit noch ein Kind, worauf sie ihr ganzes bisheriges Leben nicht zu hoffen gewagt hatte. Das neue Geschäft stand kurz vor der Eröffnung, als sie am 24. März 2006 einfach umkippte.

Die Ärzte, die sie operieren wollten, wussten nicht, ob sie das überlebt, und wenn ja, wie. Sie selbst schloss ein Stück weit mit ihrem Leben ab, und die Gedanken, die dann kamen, hatten nichts mehr mit Karriere zu tun. „Ich dachte nicht an meine Geschäfte, das tolle Auto oder das schön renovierte Traum-Reetdachhaus“, erinnert sie sich. „Ich dachte in tiefem Frieden an meinen Mann: Du bist noch jung, du wirst eine andere Frau finden. Und ich dachte an meine sechs Monate alte Tochter: Du wirst eine andere Frau als Mutter akzeptieren können.“ Gedanklich begab sie sich in die Hände ihrer Schutzengel: „Macht, was ihr für richtig haltet.“ Da konnte sie einmal die Kontrolle abgeben. Aber nicht für lange. Als sie wieder aufwachte, war ihr erster Gedanke: „Ob sie zu Hause die gelben Säcke rausgestellt haben?“

Aus dieser Rolle kam sie zunächst auch nicht raus, die Karrierefrau gewann schnell wieder Oberhand. Selbstverständlich führte sie ihre Geschäfte weiter – auch das neue, – und selbstverständlich managte sie Mann und Kind: „Ich wollte schnell wieder auf den Zug aufspringen.“ Sie hatte auch den Eindruck, dass ihre Umgebung das wollte: „Die alte Karen sollte zurückkommen.“ Alle sollten sich wieder gut fühlen, sie wollte nicht dafür verantwortlich dafür sein, dass es jemandem schlecht geht.

Doch sich selbst wurde sie auf diese Weise nicht gerecht. Heftige Rückenschmerzen plagten sie, die auch eine weitere Operation nicht beheben konnte, ganz zu schweigen von Panikattacken und Depressionen. Außerdem merkte sie: „Ich kann es keinem recht machen, weder meinen Mitarbeitern noch meiner Familie.“ Hinzu kam, dass der „50+“-Laden nach einem Jahr geschlossen werden musste.

2010 entschied sich Karen Reelmann, die beiden anderen gutgehenden Geschäfte zu verkaufen. Sie wurde Gebietsleiterin und Projektentwicklerin beim neuen Betreiber, war häufig auf Geschäftsreisen. Die Arbeit wurde nicht weniger, sondern eher mehr, und eins kam erschwerend hinzu: „Ich war nicht mehr mein eigener Chef.“ Die Folge: Erschöpfungssymptome. Die Lösung: ein Sabbatjahr.

Weil die Schulmedizin ihr nicht mehr helfen konnte und auch eine Psychotherapie keine großen Verbesserungen brachte, hatte sie sich inzwischen der Naturheilkunde zugewandt. Akribisch und wissbegierig holte sie sich alle Informationen über Homöopathie und Bachblüten, die sie bekommen konnte, las Fachbücher, ging zu entsprechenden Ärzten, lernte viel über Zusammenhänge zwischen seelischen und körperlichen Zuständen.

Fortschritte und Rückschläge wechselten sich ab, bis sie über ihre Heilpraktikerin mit einer besonderen Art der Farbtherapie in Kontakt kam. Das so genannte „Aura Soma“ brachte den Durchbruch, half, tief vergrabene seelische und psychische Probleme aufzuarbeiten, mit der eigenen Vergangenheit ins Reine zu kommen – ein entscheidender Schritt für Karen Reelmann, die nun endlich auf die Bedürfnisse ihres eigenen Körpers und ihrer eigenen Seele einging.

Dieser Weg ist nicht immer leicht, wenn Verletzungen aus der Vergangenheit zum ersten Mal ans Tageslicht geholt werden. Doch endlich bekommt alles seinen Raum: Ablehnung in der Kindheit, die Umwelt, die mit dem schwerhörigen Kind überfordert war, der Mangel an Verständnis. „Viele können sich nicht vorstellen, was es bedeutet, schwerhörig oder gehörlos zu sein“, ist Karen Reelmanns Erfahrung. „Es trennt mich immer wieder etwas von anderen.“ Das geht schon bei Alltäglichem wie Vogelgezwitscher los, das sie nicht hören kann, reicht über Hörgeräte, die beim Küssen piepen, bis hin zu Kinobesuchen, die für sie langweilig sind. Denn sie ist angewiesen auf das Zusammenspiel ihrer Hörgeräte und Lippenlesen.

Das, was sie aus ihren eigenen Erfahrungen gelernt hat, möchte Karen Reelmann jetzt mit anderen teilen: Als „Trainerin für neue Wege“ hilft sie anderen Menschen, persönliche und berufliche Krisen zu meistern. „Es fällt mir leicht, mich in die Probleme anderer hineinzuversetzen.“ Mit einer selbst entwickelten effizenten Methode regt sie ihre Klienten zur Selbsterkenntnis an. „Mein Angebot ist interessant für alle, die Ärger, Stress und Frustration abbauen wollen und stattdessen innere Stärken entdecken und entfalten möchten“, sagt Karen Reelmann, die in diesem Frühjahr ein Büro im Technik- und Ökologiezentrum bezogen hat. „Ich zeige ihnen, wie sie Krisen als Chance begreifen und ihrem Leben durch einen Perspektivwechsel eine neue Richtung geben können.“ Ziel ist ein entspannteres und erfüllteres Leben – so wie sie es für sich selbst gefunden hat. Noch immer tauchen gelegentlich Erinnerungen und Gefühle auf, die verarbeitet werden wollen. Jetzt weiß sie endlich, wie.