Klosterkirche: Orgelmesse zur Eröffnung

18. April 2018, 16:05 Uhr

Die Klosterkirche, erbaut in den Jahren 1748 und 49, öffnet nach fast viermonatiger Schließzeit am kommenden Sonntag, 22. April, erstmals wieder ihre Türen. Aus diesem Anlass wird dorthin zu einem Festgottesdienst eingeladen, der um 10 Uhr beginnt. Pastorin Kirsten Ruwoldt (Foto) und alle weiter an dieser Kirchzeit Mitwirkenden freuen sich auf viele Besucher.

Grund für die Schließung des spätbarocken Gotteshauses waren notwendig gewordene Reinigungs- und Restaurationsarbeiten innerhalb der Kirche. Viel Staub und Schmutz hatte sich insbesondere im Bereich des Hochaltars festgesetzt und war, bedingt durch das Raumklima, feucht geworden, sodass sich Schimmel bilden konnte. Dieser hinterließ bereits erste Spuren am Holz. So galt es, schnell zu reagieren und die Kirche gründlich zu reinigen. Wo notwendig, wurde auch restauratorisch gearbeitet.

Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen, das große Gerüst ist zurückgebaut worden und auch die Orgelpfeifen, die im Zuge der Restaurierungsarbeiten überholt wurden (festgestellt worden war Bleifraß), befinden sich nun wieder an ihrem Platz. So steht dem Gottesdienst am kommenden Sonntag nichts mehr im Wege.



Orgelmesse wird aufgeführt





Während der kirchlichen Stunde wird die „kleine Orgelmesse“ (Missa brevis) von Josef Haydn aufgeführt. Die Messe wurde um 1775 komponiert und zwar für den Orden der „Barmherzigen Brüder,“ der in Eisenstadt zu Hause war. Die Kirche des Ordens besaß nur eine kleine Empore, sodass die Anzahl der Sänger und Musiker gering sein musste. Die Messe ist daher von Haydn für Sopransolo, vierstimmigen Chor, zwei Violinen und Bass geschrieben worden. Auch wurde sie vom Komponisten sehr schlicht und kurz gehalten. Eine große Stärke der Komposition liegt in ihrem den Hörer geradezu magisch fesselnden Ausdruck. Dass sie nun auch in Uetersen erklingen darf, ist der gemeinsamen Arbeit von Kantor Eberhard Kneifel (Leitung), Kantorin Christiane Haar (Orgel), der evangelisch-lutherischen Kantorei der Kirchengemeinde „Am Kloster“ und einer Streichergruppe zu verdanken.

Im Anschluss an den Gottesdienst werden die Restauratoren über ihre Arbeit erzählen. Es wird eingeladen, an diesem Nachgespräch bei einer Tasse Kaffee teilzunehmen.