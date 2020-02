Sportkolumne Dellings Arena : Klinsmanns Rücktritt bei Hertha BSC – Anfang und Ende mit Donnerhall

Klinsmanns Bilanz ist keine mit der man die All-Machtfrage stellen sollte. Und keine, mit der man sich ehrenvoll einfach vom Hof machen kann, analysiert TV-Moderator Gerhard Delling.

Avatar_shz von Gerhard Delling

15. Februar 2020, 14:51 Uhr

„Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann!“ – das ist keine billige Entschuldigung für notorische Faulenzer, sondern der Rat des berühmten Schriftstellers Mark Twain. Man wünschte Jürgen Klinsmann, dass er mehr gelesen hätte – vor allem Twain. Dann wäre es vielleicht nicht zu dieser fatalen „Kurzschlusshandlung“ gekommen, wie es sein Förderer und Hertha-Investor Lars Windhorst ausdrückt. Der stellt nach einem Telefonat mit ihm klar: „Das kann man als Jugendlicher machen, aber nicht im Berufsleben unter Erwachsenen, wo man Vereinbarungen zu erfüllen hat.“

Vor gerade einmal zehn Wochen war Klinsmann aus der beschaulich komfortablen zweiten Reihe als Aufsichtsratsmitglied bei den Berlinern ins verlockende, aber auch stressende Rampenlicht des Traineralltags gewechselt. Jetzt ist er nach dem frustrierenden 1:3 gegen Mainz Hals über Kopf getürmt. Dazwischen liegen ganz viel Aufbruchstimmung, die nun als „Sand in den Augen“ der Zurückgebliebenen so richtig weh tut – ein Weltmeistertitel bei den Ausgaben für Wintertransfers, ein Trainingslager der Hoffnung, das Aus im Pokal und magere zwölf Punkte aus neun Ligaspielen.

Klinsmanns Start als Trainer in Berlin begann nach US-amerikanischem Muster: das Höchste anstreben und viel darüber reden. Der 55-Jährige „trumpetete“ in US-Präsidentenmanier. Statt „We make Hertha great again“ sprach er vom „Big City Club“. „Great“, „Big“, in jedem Fall riesig musste es sein, ein Anfang mit Donnerhall – so wie sein Ende, mit dem Unterschied, dass dieses deutlich länger nachhallen könnte. Die Mannschaft, die in wenigen Wochen mit vier Neuzugängen sowie Abgängen integrierter Spieler wie Selke und Duda eine neue Hierarchiestruktur verpasst bekommen hat, ist verunsichert. Unter Klinsmann hatte sich keine Stammformation herausgebildet, ehemalige Leistungsträger wie Stark, Plattenhardt oder Mittelstädt wirkten gehemmt. Eine Spielidee war ebenfalls nicht auszumachen.

Nun stellt sich heraus, dass er das auch gar nicht als kurzfristige Hauptaufgabe angesehen hat. Klinsmann ist nicht unzufrieden mit den Spielern, im Gegenteil: Via Facebook (Trump hätte getwittert) lässt er wissen, dass er gute Arbeit geleistet habe und das Team nun besser dastehe als zuvor – auch „körperlich“ (kleiner, unnötiger Nachtreter gegen Vorgänger Covic).

Nein, Klinsmann ist mitten im Abstiegskampf mit der Machtverteilung nicht einverstanden, wollte Prokura für den gesamten sportlichen Bereich mit deutlich mehr Kompetenzen als Manager Preetz. Bestrebungen, denen dieser natürlich mit Skepsis begegnete. Wenn Klinsmann nun „das mangelnde Vertrauen der handelnden Personen“ bemängelt, das zu seinem (Kurz-)Schluss geführt hat, vergisst er, dass er sich Vertrauen auch noch nicht verdient hat.

Stattdessen startete er nach einer kompletten Vorbereitung im Trainingslager und neuen Wunschspielern für rund 75 Millionen Euro mit dem Pokal-Aus und vier Punkten aus vier Spielen ins neue Jahrzehnt – so wenige wie beim heutigen Gegner Paderborn, dessen Kader allerdings insgesamt nur auf knapp 30 Millionen taxiert wird. Keine Bilanz, mit der man die All-Machtfrage stellen sollte. Und keine, mit der man sich ehrenvoll einfach vom Hof machen kann. Denn wie sagte einst Unternehmer Henry Ford: „Einen Ruf erwirbt man sich nicht mit Dingen, die man erst tun wird.

