Klinken verhängen Besuchsverbot

Die Ausbreitung des Corona-Virus zwingt auch Land und Kommunen immer mehr zu restriktiven Entscheidungen

von Margret Kiosz

12. März 2020, 14:57 Uhr

Kiel | Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, und trotzdem freut sich Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wie ein Schneekönig: Gestern hat er 14 000 Atemschutzmasken für das Land erworben. „Nicht nur bestellt, bezahlt aber nicht geliefert, wie in Hamburg, sondern die sind real schon da“, berichtet er stolz im Sozialausschuss. „Aber trotzdem bleiben Kittel, Handschuhe und Mundschutz Mangelware und müssen nach Prioritäten verteilt und eingesetzt werden.“ Deshalb bat Garg alle Angehörigen von Besuchen in Krankenhäusern und Altenheimen abzusehen – vor allem dann, wenn für die Besucher Schutzkleidung nötig ist. Kittel und Masken müssten für die jetzt wirklich wichtigen Fälle aufgespart werden.

Etliche Kliniken im Norden haben bereits ein Besuchsverbot verhängt. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) mit seinen Standorten Kiel und Lübeck setzt zunächst noch auf Freiwilligkeit. UKSH-Chef Jens Scholz appelliert jedoch ebenfalls, „die Leute sollen nicht in die Krankenhäuser rennen“. Andere Krankenhäuser wie das Westküstenklinikum in Heide, das Klinikum Itzehoe oder die Segeberger Kliniken verbieten generell allen Besuchern den Zutritt, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben.

Am Dienstag hatte das Land Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern verboten. In mehreren Kreisen müssen inzwischen sogar kleinere, auch private Veranstaltungen wie Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern angemeldet und genehmigt werden – zum Beispiel mit mehr als 100 Teilnehmern im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Verfügung gilt für Veranstaltungen in Gebäuden ebenso wie im Freien vom 19. März an. Zu den Auflagen gehört, dass sämtliche Teilnehmer einer Veranstaltung mit Namen, Adresse und Kontaktdaten erfasst und über Infektionsschutzmaßnahmen informiert werden. In den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn sogar teilweise schon ab 50 Personen.

Das Innenministerium und der Landesfeuerwehrverband haben den Feuerwehren in Schleswig-Holstein wegen des Coronavirus von größeren Versammlungen und Ausbildungsdiensten abgeraten. In einem Brief an die Wehren wurde zudem geraten, „Zusammenkünfte jeglicher Art auf ein Minimum“ zu beschränken. Die Kieler Bühnen sagen alle Aufführungen ab und Flensburg schützt seine Busfahrer mit einer durchsichtigen Folie als Trennwand zum Fahrgastraum.

Zwar rät Garg, möglichst größere Menschenansammlungen zu meiden. Doch bestimmte Veranstaltungen seien auch künftig unverzichtbar. „Zum Beispiel ausgewählte Sitzungen der Länderparlamente und des Bundestages.“ Der – so Garg – müsse zum Beispiel die notwendigen Gesetzesänderungen zum Kurzarbeitsgeld am Freitag verabschieden.

Entschieden ist bereits, dass die großen Krankenhäuser im Norden inklusive der Fachkliniken Großhansdorf und Borstel sich jetzt verstärkt auf die stationäre Behandlung von Corona-Patienten vorbereiten müssen. Deshalb wurden sie gestern schriftlich aufgefordert, alle planbaren Operation abzusagen. In den kommenden Tagen ist nach Einschätzung von Garg mit einer weiter steigenden Zahl der Infektionen zu rechnen. „Es wird auch eine Zunahme der Erkrankten geben.“ Ziel müsse es aber bleiben, „italienische Verhältnisse zu vermeiden“. Der Minister warnte gleichzeitig vor einem „Überbietungswettbewerb“ der Länder, was Maßnahmen zur Eindämmung des Virus betrifft.



Einbrecher stehlen Mundschutzmasken





Das Virus treibt auch erste kriminelle Blüten: So sind Unbekannte in in der Nacht zu gestern eine Zahnarztpraxis in Pinneberg eingebrochen und haben Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel entwendet. Außer den Masken und den Desinfektionsmitteln ließen die Unbekannten laut Polizei auch eine elektrische Zahnbürste und Bargeld aus einem Sparschwein und der Praxiskasse mitgehen. Der Gesamtschaden wird auf 670 Euro geschätzt.