Kliniken stärken ihre Durchhaltefähigkeit

von Margret Kiosz

13. März 2020, 12:27 Uhr

Kiel | Im Kampf gegen das Coronavirus sollen die Krankenhäuser entlastet werden. Damit soll Platz für Corona-Patienten geschaffen werden.



Welche Maßnahmen wurden verfügt?

Um die Krankenhäuser für Corona-Patienten freizuhalten, sollen alle planbaren Operationen, Aufnahmen und Eingriffe verschoben werden. Dies soll – soweit medizinisch vertretbar – ab Montag für unbestimmte Zeit gelten, heißt es in einem Beschluss von Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Länder.



Was steht im Alarmplan der Kliniken?

Sie sollen die Kapazitäten der Intensiv- und Beatmungsbetten in ihren Kliniken stärken und bereithalten. Zugleich soll der Einsatz der Mediziner und des Pflegepersonals so geplant werden, dass „die Durchhaltefähigkeit der Intensiv- und Beatmungsbetten gestärkt wird“.

Wie werden betroffenen Patienten informiert?

In der Regel werden sie angerufen oder angeschrieben.

Darf man Angehörige besuchen?

Das ist regional noch unterschiedlich. Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, das Personal zu entlasten und Schutzkleidung einzusparen, werden Besuch bis auf Weiteres in den meisten Kliniken untersagt. Ausnahmen sind Palliativ- und Kinderstationen. Hier gilt es, sich auf der Homepage der jeweiligen Klinik zu informieren.

Gibt es weitere Auflagen?

Ja, zum Beispiel dürfen Besucher und Patienten ab sofort die Kantine im Universitätsklinikum nicht mehr betreten.