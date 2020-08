Klimasünder Schleswig-Holstein

Beim Senken des Treibhausgas-Ausstoßes liegt das Land weit hinter dem Bundesschnitt – wegen der Landwirtschaft

Avatar_shz von Dieter Schulz

09. August 2020, 18:40 Uhr

kiel | Das Ziel ist dasselbe, der Erfolg nicht: Für einen besseren Klimaschutz wollen sowohl Deutschland als auch Schleswig-Holstein den Ausstoß von erderhitzenden Treibhausgasen bis Ende dieses Jahres um 40 Prozent gegenüber 1990 senken – doch während die große Koalition in Berlin diese Marke nicht zuletzt wegen sinkender Emissionen aufgrund der Corona-Krise durchaus erreichen kann, droht das Kieler Jamaika-Bündnis sie klar zu verfehlen. Das ergibt sich aus dem neuen Energie- und Klimaschutzbericht 2020 des grünen Kieler Umweltministers Jan Philipp Albrecht, den der Landtag nach der Sommerpause beraten wird.

Demnach war zwar der Pro-Kopf-Ausstoß der drei wichtigsten Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und Di-Stickstoffoxid in Schleswig-Holstein mit knapp neun Tonnen zuletzt noch immer etwas niedriger als im Bundesschnitt mit gut zehn. Doch die fürs Klimaschutzziel maßgebliche Reduktionsrate lag Ende 2018 mit 25 Prozent weit weg von den gewünschten 40 Prozent. Seit 2015 sinken die Emissionen im Land sogar überhaupt nicht mehr. Bundesweit waren sie dagegen bis Ende 2018 schon um 32 Prozent zurückgegangen, bis Ende 2019 sogar um fast 36. Aus dem Norden gibt es für 2019 noch keine Zahl. „Schleswig-Holstein liegt deutlich und zunehmend über dem Zielpfad zur Erreichung des Minderungsziels“, mahnt Albrechts Bericht. Der Minister räumt ein: „Wir kommen viel zu langsam voran.“

Grund für den Rückstand sind weniger Versäumnisse beim Kampf gegen das bekannteste Treibhausgas Kohlendioxid, kurz CO2 – hier liegt das Land dank erneuerbarer Energien mit einer Minderung von 27 Prozent fast auf Bundesniveau. Doch die Bauern verhageln Albrecht die Bilanz. „Die Ursache für das Abweichen vom Zielpfad“, steht im Klimaschutzbericht, liege „insbesondere im Bereich der Landwirtschaft“. So sind die Emissionen von Methan, das etwa Kühe beim Verdauen ausstoßen, im Norden weit weniger gesunken als im Bund – nur um 27 Prozent statt um 57. Laut Bericht liegt das unter anderem an den „höheren Rinderdichten“ im Land, vor allem bei den Milchkühen. Noch kritischer sieht es beim Di-Stickstoffoxid aus, das beim Düngen entsteht: Das Land schafft hier so gut wie keine Reduktion, der Bund 45 Prozent. Grund für die schlechte Zahl sei vor allem, „dass die in Schleswig-Holstein vorhandenen Hochertragsböden intensiv bewirtschaftet werden“.

Dennoch setzt Albrecht beim Verfolgen des Klimaschutzziels weniger auf einen Wandel in der Landwirtschaft als auf weitere Erfolge in der Energiepolitik. Gegenüber unserer Zeitung bekräftigt er seine Forderung nach einer „grundlegenden Reform des gesamten Abgaben- und Umlagesystems im Energiebereich noch vor der Bundestagswahl“ 2021. Sonst seien die Klimaziele „weder im Bund noch in Schleswig-Holstein zu erreichen“. Was den Bund angeht, könnte er sich allerdings täuschen. Leitartikel Seite 2