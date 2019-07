Klimastreiks müssen geahndet werden

Die Bildungsministerin und Vizechefin der Nord-CDU, Karin Prien, über Jamaika, die Jugend von heute und ihre politische Zukunft

von Dieter Schulz

25. Juli 2019, 20:29 Uhr

Frau Ministerin, Jamaika hat G9 wieder eingeführt – erleben wir die Abkehr vom Effizienzgedanken in der Bildung?

Wenn Sie mit Effizienz ökonomische Optimierung meinen, dann erleben wir tatsächlich die Abkehr davon in der Bildung und meiner Meinung nach zu Recht. Da sind wir Anfang der 2000er in Deutschland einen falschen Weg gegangen. Bildung hat einen Wert an sich und nicht alles, was die OECD vorschlägt, ist richtig.



Gilt das künftig dann auch für das Hochschulstudium – also zurück zum Diplom anstatt Bachelor und Master?

Nein, bei der Einführung von Bachelor und Master sind wir noch nicht am Ende dieses Prozesses angekommen. Hier würde ich dringend von einem erneuten Systemwechsel warnen. Schon die bisherigen Veränderungen haben das Hochschulsystem enorme Kraftanstrengungen gekostet. Die Hochschulen stehen vor ganz anderen Herausforderungen – ich nenne nur das Stichwort „Digitalisierung der Lehre“ und die nach wie vor hohen Zahlen der Studienanfänger. Diese müssen wir ja nicht nur „bedienen“, sondern qualitativ hochklassig ausbilden.



Haben wir also zu viele Studenten…

Dass wir stärker als in den letzten anderthalb oder zwei Jahrzehnten auf Qualität und Bedeutung der dualen Ausbildung hinweisen und auch auf die Kombination dualer und akademischer Ausbildung, also die Durchlässigkeit des Bildungssystems setzen, das halte ich für richtig. Auch mit Blick auf die Berufsaussichten. Wir haben ja zum Beispiel einen riesigen Bedarf bei der Unternehmensnachfolge im Land. Daher müssen wir den Fokus auf die Durchlässigkeit beider Systeme legen. Zudem wird das lebenslange Lernen immer mehr Bedeutung gewinnen. Egal ob man mit einer dualen oder universitären Ausbildung startet, irgendwann wird man sich weiterbilden müssen. Die starre Trennung zwischen beruflicher und akademischer Bildung ist einfach nicht mehr zeitgemäß.



Schleswig-Holstein hat als eines der wenigen Bundesländer Schule und Hochschule in einem Ministerium gebündelt. Wäre es dann nicht konsequent gewesen, auch die berufliche Ausbildung hier zu belassen?

Wirklich konsequent wäre es gewesen, die gesamte Bildungsbiografie in einem Ministerium zusammenzufassen – von der Kita an. Das wäre mein Traum gewesen. Während sich die Forschung längst einig ist, dass die großen Bildungspotenziale in der frühkindlichen Erziehung liegen, betrachten wir Vorschule, Schule und Hochschule immer noch getrennt. Da haben wir massiven Nachholbedarf, da könnten wir von unseren Nachbarn viel lernen. Bei der beruflichen Bildung sind wir nach wie vor die oberste Schulaufsicht und in Schleswig-Holstein auf einem guten Weg, dies zu organisieren.



Ihre Berliner Amtskollegin Anja Karliczek hat sich für das Zentralabitur eingesetzt, Sie sind dagegen. Dabei gilt bei der Wirtschaft der „Fleckenteppich“ im Bildungsbereich als eines der größten Hindernisse, wenn es um den Zuzug von Fachkräften über Ländergrenzen hinweg geht…

Das ist einer der Mythen, die durchs Land wabern. Mit Zahlen lässt sich dies ja nicht belegen. Die meisten Umzüge finden innerhalb eines Bundeslandes statt. Ich habe mich gegen ein Zentralabitur ausgesprochen, das von Berlin zentral gesteuert wird. Ich habe mich hingegen klar für eine weitere Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit der Bildungsstandards ausgesprochen. Aber in einem Land, in dem der Bildungsföderalismus Kern der Verfassung ist, muss das von den Ländern geleistet werden. Ich bin dezidiert der Auffassung, dass hier die Länder ehrgeiziger sein müssen.



Also sind Sie hier eher auf der Linie von Winfried Kretschmann, dem grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg als auf der Ihrer Parteifreundin Karliczek?

Nein, ich bin da vielleicht doch näher bei Anja Karliczek als bei Herrn Kretschmann, der den Bildungsföderalismus sehr wettbewerbsorientiert definiert. Ich bin mehr der Auffassung, dass Föderalismus nur Sinn macht, wenn man voreinander lernt. Es geht darum im Wettbewerb die besten Lösungen zu entwickeln. Und dann geht es darum, voneinander zu lernen. Wir sind gerade dabei, einen neuen Bildungsstaatsvertrag zu entwickeln, und da sollte dieses gegenseitige Lernen eine große Rolle spielen.



In Schleswig-Holstein ist die Zahl von Schülern an Privatschulen in den letzten zwei Jahren um 900 gestiegen. Für das kommende Schuljahr liegen Genehmigungsanträge für zwei weitere Schulen in freier Trägerschaft vor – ein Indiz für das Versagen staatlicher Bildung?

Die Zahl der Privatschulen in Schleswig-Holstein liegt unter dem Bundesdurchschnitt, was auch daran liegt, dass die Finanzierung bis vor wenigen Jahren deutlich unterdurchschnittlich war. Daher holen wir eher langsam zum Bundesschnitt auf. Meine Wahrnehmung ist zudem, dass sich vor allem Schulen mit reformpädagogischen Ansätzen gründen. Das sind oft kleine Schulen an Standorten, die es sonst nicht mehr gäbe. Ich finde das Nebeneinander öffentlicher und privater Schulformen positiv und bereichernd.



Fridays for Future – wie politisch ist die heutige Jugend?

Jedenfalls politischer als viele gedacht haben. Ich bewerte das grundsätzlich positiv, dass sich junge Leute – und auch meine eigenen Kinder – für Politik interessieren. Dass eine junge Generation in einer alternden Gesellschaft erkennt, dass sie ihre eigenen Interessen auch mit Nachdruck einfordern muss, halte ich für eine gute Entwicklung. Wir müssen ja aufpassen, dass wir durch die demographische Entwicklung nicht in eine Schieflage kommen.



Rechtfertigt dies die Fehlzeiten…

Dafür gibt es Regeln, und die werden notwendigenfalls durchgesetzt. Wenn ich zivilen Ungehorsam oder passiven Widerstand leiste, dann ist das mit Regelverstößen verbunden, und die sind in einem Rechtsstaat zu ahnden. Natürlich muss dies verhältnismäßig sein. Wir haben hier in Schleswig-Holstein viele Formate gefunden, wie die Themen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung im Unterricht behandelt werden. Aber ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal eine Lanze für den Rechtsstaat brechen. Dieser ist ein Garant gegen Willkür und damit Voraussetzung für ein Leben in Freiheit. So nehmen wir keine Rücksicht etwa bei Klassenarbeiten und ähnlichen Dingen.



Nun gibt es ja den Fall, dass gegen Eltern, die ihrem Kind den Besuch einer Moschee als Schulexkursion verboten haben, ein Bußgeld verhängt wurde. Wird da beim „Schulschwänzen“ mit zweierlei Maß gemessen?

Als Juristin kenne ich den Gleichheitsgrundsatz. Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln. Es ist schon ein Unterschied, ob Eltern aus ihrer persönlichen Überzeugung heraus Kindern den Besuch einer Moschee verbieten oder ob Jugendliche von sich aus entscheiden, einen Regelverstoß zu begehen. Das ist eben nicht vergleichbar.



In der CDU haben Sie die Union der Mitte mitbegründet, um dem Rechtsruck entgegenzuwirken. Ist dies mit der Positionierung von AKK als Parteichefin und nun Verteidigungsministerin gelungen?

Die Union der Mitte ist ja eine unmittelbare Reaktion auf den unseligen Asylstreit zwischen CDU und CSU gewesen. Der ist mittlerweile Geschichte. Markus Söder und die CSU fahren hier wieder einen deutlichen Mitte-Kurs. Also könnte man sagen, Union der Mitte: Ziel erreicht. AKK ist nach ihrer ja knappen Wahl auf alle Kreise der Union zugegangen. Jetzt müssen wir weniger auf die Partei als auf die Wähler eingehen. Und da ist es kein Geheimnis, dass diese deutlich mehr in der Mitte zu verorten sind als unsere Mitglieder. Darauf muss die Parteivorsitzende reagieren, und das tut sie auch. Ich bin mit der Entwicklung der vergangenen Wochen sehr zufrieden, da werden auch Zukunftsthemen wie der Umweltschutz angepackt.



Sie haben gerade Umweltthemen angesprochen. In Schleswig-Holstein funktioniert Jamaika. Aber zwingt der Niedergang der SPD die Nord-CDU nicht zum härtesten Wahlkampf gegen den grünen Koalitionspartner?

Natürlich sind die Grünen im Moment unser Hauptwettbewerber. Im Wettstreit demokratischer Parteien ist jemand, der eine andere Meinung hat, kein Feind. Und die Menschen wollen ja auch, dass wir erkennbar um den besten Weg ringen und da spielen auch Umweltthemen eine große Rolle. Aber richtig ist auch, dass die Union für den Klimaschutz überzeugende Antworten hat. Da sind wir in Schleswig-Holstein seit geraumer Zeit unterwegs – Wasserstoff, Windkraft, Energiewende haben ja nicht die Grünen erfunden, sondern das sind Themen, die wir gemeinsam nach vorn bringen. Es muss künftig nur deutlicher werden, dass die CDU mit marktwirtschaftlichen Ansätzen für den Klimaschutz steht. Deshalb haben wir auch aus innerer Überzeugung die gemeinsame Bundesratsinitiative für eine CO2-Bepreisung gestartet.



Wird dies das letzte Regierungsjahr von Jamaika überschatten?

Das wird natürlich ein bisschen rauer werden. Ich sehe das aber mit Gelassenheit. Wir werden uns den Wählern ja wieder vermehrt mit den Unterschieden als mit Gemeinsamkeiten präsentieren müssen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es zum Beispiel im Bildungsbereich eine große Akzeptanz in der Bevölkerung für eine etwas konservativere Politik gibt.



Daniel Günther hat Sie zur stellvertretenden Landeschefin gemacht – sehen Sie Ihre Zukunft in Schleswig-Holstein oder ist ein „Rettungseinsatz“ für die Hamburger CDU im Bürgerschaftswahlkampf denkbar?

Ich gehöre nach Schleswig-Holstein, hier sehe ich meine politische Zukunft. Da gibt es keine zwei Wege. Natürlich werde ich meine politischen Freunde in Hamburg, wenn sie es wünschen, mit dem einen oder anderen Auftritt im Wahlkampf unterstützen.