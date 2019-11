Klimaschutz: Klassenfahrten mit dem Flugzeug bald tabu?

In den nächsten Wochen kommt es in den Schulkonferenzen zum Schwur

von Frank Jung

08. November 2019, 19:20 Uhr

kiel | Für Klassen- und Studienfahrten per Flugzeug wird es eng: In den nächsten Wochen tagen erstmals seit den Sommerferien landauf, landab die Schulkonferenzen – und dann rechnen sowohl Lehrer- als auch Schülervertreter angesichts der Klimakrise vielerorts mit einer kritischen Debatte über das Reiseverhalten. Anträge zu Beschränkungen mehren sich, etwa an den Gymnasien Jungmannschule in Eckernförde, der Kaiser-Karl-Schule in Itzehoe oder der Humboldt-Schule in Neumünster.

„Ich kann mir vorstellen, dass viele zu dem Kompromiss kommen, das Flugzeug nur noch in Ausnahmefällen zu benutzen“, sagt der Vorsitzende des Philologenverbands, Jens Finger. Der Landesschülersprecher der Gymnasien, Julian Dercho, setzt sich „dafür ein, dass Reisen per Zug und Bus zum Regelfall werden“. Auch das Landesschülerparlament werde in einer Woche über Regeln gegen Vielfliegerei beraten.

Nach Einschätzung Fingers werden in Schleswig-Holstein 20 bis 25 Prozent der Oberstufenreisen auf dem Luftweg unternommen. Der Anteil deckt sich mit einer Stichprobe der Hamburger Schulbehörde. Dem Kieler Bildungsministerium liegen zur Quote im nördlichsten Bundesland keine Erkenntnisse vor. Ministerin Karin Prien (CDU) findet es „gut, wenn Schulen sich im Rahmen ihrer Eigenverantwortung damit auseinandersetzen, inwiefern Fahrten umweltbewusst gestaltet werden können“. Flugreisen müssten deshalb aber nicht generell ausgeschlossen werden. Für Prien gilt es „abzuwägen, wie pädagogisch sinnvoll ein Reiseziel ist, etwa bei einer Studienfahrt nach Israel. Gleiches gilt für Austauschprogramme oder Schulpartnerschaften etwa mit Kanada oder China.“

Auf dieser Linie liegen auch Finger und Dercho. Finger sagt bei aller Sympathie für ein „Umdenken“: „Statt eines Verbots bevorzuge ich, was generell Aufgabe von Schule ist – durch eine inhaltliche Auseinandersetzung Orientierungshilfe für Entscheidungen zu liefern“. Dercho regt zudem an, „eventuell den Zeitraum für Fahrten zu verlängern, um Fliegen zu vermeiden“.

Bereits im Juni hat sich als eine von bisher nur wenigen Schulen das Pinneberger Theodor-Heuss-Gymnasium ein grundsätzliches Flugverbot verordnet. Ausgenommen ist der Austausch mit den USA und der Ukraine. Für Schulleiter Matthias Beimel war das Votum „ein richtiger Schritt, um in Zeiten des Zuspruchs für ,Fridays vor Future’ glaubwürdig zu bleiben“. Bisher flogen die Pinneberger in der Oberstufe gern Malta, Rom oder Barcelona an. „In den letzten Jahren waren die Erwartungen ans Ziel stets höher geworden“, schildert Beimel. „Auch die Eltern haben die Reisefantasien eher befördert“.

Für Finger ebenfalls ein wunder Punkt: „Bei der Auswahl ihrer privaten Reiseziele haben die Familien eine Vorbildfunktion.“ Dies färbe auf die Meinungsbildung an Schulen ab.