Klima-Demo: OB verteidigt Genehmigung

von Rieke Beckwermert

24. April 2019, 11:52 Uhr

Kiel | Die geplante Demonstration auf dem Kieler Theodor-Heuss-Ring schlägt weiter hohe Wellen. Politiker auf Stadt- und Landesebene sowie der ADAC kritisierten die Aktion der Aktivisten der Turboklimakampfgruppe (TKKG) Kiel als unverhältnismäßig. Auch in den sozialen Netzwerken hagelt es Kritik an der Demo – und deren Genehmigung durch die Stadt. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer gab sich gestern gelassen. Was die Ordnungsbehörde erreicht habe, finde er angemessen. „Daran gibt es nichts zu kritisieren.“ Er selbst habe vor 20 Jahren an einer großen Fahrraddemo in Hamburg durch den Elbtunnel und über die Köhlbrandbrücke teilgenommen. Viel mehr störe ihn die Gruppierung, die dahinter steht – „radikale Aktivisten“, die erreiche er mit seiner Politik nicht: „Aber auch die, gerade die, haben ein Demonstrationsrecht.“

TKKG-Sprecher Jonas Frank (22) zeigte sich gestern überrascht von der Unruhe: „Wir haben damit gerechnet, dass es Reaktionen gibt, aber nicht, dass wir zwei Tage vorher auf der Titelseite sind.“ Er verteidigte die Aktion. Der Heuss-Ring stehe für das Verkehrsproblem der Stadt. „Da geht man zum Demonstrieren nicht in die Fußgängerzone.“ Er betonte, man werde sich an die Auflagen halten .