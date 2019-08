Kleiner Kader, großes Ziel

Handballfrauen von Schleswig IF wollen in der SH-Liga in der Spitzengruppe mitmischen

von Holger Petersen

29. August 2019, 17:06 Uhr

Schleswig | Platz zehn, sieben und fünf – die vergangenen drei Spielzeiten in der Schleswig-Holstein-Liga beweisen eindrucksvoll den steten Aufwärtstrend der Handballerinnen von Schleswig IF. Die Schleistädterinnen machen daher vor dem Saisonstart am Sonntag (17 Uhr, Sporthalle Sülfeld) kein Hehl daraus, dass sie weiter an den Spitzenplätzen dranbleiben wollen.

„Grundsätzlich bin ich ein eher pessimistischer Mensch im Hinblick auf die Saisonziele und komme lieber später aus der Deckung. Aber wir wollen gerne besser abschneiden als letzte Saison. Trotz einiger Verletzungssorgen haben wir immer noch die Qualität, jeden Gegner in der Liga zu schlagen“, bemerkt SIF-Coach Melf Carstensen, der eigentlich wie sein Kollege Marco Heßel eine Pause einlegen wollte. „Trotz diverser Gespräche haben wir keinen Nachfolger gefunden. Und dann kommt man an einen Punkt, an dem man realisiert, wie sehr man an der Mannschaft hängt.“ Einen weiteres Nachschlag soll es aber nicht geben. Man sei „auf der Suche nach Neuem“.

In der Vorbereitung ließen die Schleswigerinnen mit starken Ergebnissen aufhorchen. Gegen die HSG Eider/ Harde wurde deutlich mit 30:23 gewonnen, und auch gegen den TSV Alt Duvenstedt, zuletzt Konkurrent und Liga-Primus zugleich, sprang ein Sieg (30:28) heraus. Gegen den Oberligisten Preußen Reinfeld gab es eine knappe 27:28-Niederlage. Carstensen zieht ein positives Fazit: „Die Vorbereitung lief sehr gut. Die Ergebnisse machen Lust auf mehr. Wir haben gut gespielt, die Stimmung im Team ist prima“, kommentierte der Trainer und fügte an. „Wir haben den Fokus ein Stück weit auf das Mentale gelegt. Wir wollen versuchen, negative Erlebnisse schneller abzuhaken.“

Zwei Wermutstropfen gab es vor dem Saisonauftakt: Lea Wiebe verletzte sich im Testspiel gegen Reinfeld schwer an der Schulter. Und bei Laura Weintraut brachten eine Schlüsselbein-OP nicht den erhofften Erfolg. Es wird vermutlich ein weiterer Eingriff folgen. „In dieser Saison wird sie vermutlich nicht mehr auf der Platte stehen“, so Carstensen.

Das Fehlen der beiden müssen nun andere kompensieren, beispielsweise Tamara Mitzkus (reaktiviert), Susann von Ramm (eigene Zweite) oder Maybritt Heine (TSV Kappeln, A-Jugend). Letztgenannte hinterließ einen starken Eindruck. „In den letzten Jahren hatten wir keine Linkshänderin. In den Trainingsspielen bot Maybritt tolle Leistungen“, lobte der Schleswiger Coach seinen Zugang. Svea Husfeld (eigene A-Jugend) wird dem Team nur zu Saisonbeginn zur Verfügung stehen, ehe sie dann ein Auslandsjahr antritt.

„Normalerweise ist unser Kader für die Liga zu klein“, meint Carstensen, der sich trotzdessen nicht die Vorfreude auf den Saisonstart nehmen lassen will. Dieser beinhaltet neben dem Auftakt in Sülfeld mit HSG Horst/Kiebitzreihe, HSG Tarp-Wanderup und dem ATSV Stockelsdorf II gleich drei Aufsteiger als Gegner. Die SG Dithmarschen Süd komplettiert den Aufgalopp. Zu den Teams, die neben den Schleswigern um die Top-Plätze kämpfen werden, zählt Carstensen den Preetzer TSV („Mein Titelkandidat Nummer eins“), den Lauenburger SV, HC Treia/Jübek und TSV Lindewitt.