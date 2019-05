„Kleine Wiedergutmachung“

Zivilermittler der Kieler Polizei bei Festnahme eines Dealers schwer verletzt / Reise als Anerkennung für Einsatz

von Rieke Beckwermert

28. Mai 2019, 09:43 Uhr

Kiel | Er kann wieder Dealer in Kiel verfolgen. Nicht immer schmerzfrei, und manchmal nur mit Medikamenten. Aber der Kieler Zivilermittler K., der aus Dienstgründen anonym bleiben muss, will nirgendwo anders arbeiten als auf der Straße. Im Brennpunktdienst. Nirgendwo anders als im vierten Polizeirevier in Gaarden, dem größten im Land. Dafür nimmt der 39-Jährige, seit 2006 bei der Polizei, das Risiko in Kauf, erneut verletzt werden.

Nach dem Angriff bei der Festnahme eines Dealers vor gut einem Jahr hat K. harte Monate hinter sich. Zeit zu Hause, auf Krücken: „Ich konnte nicht mal eine Tasse Kaffee aus der Küche zum Sofa bringen.“ Rückblick: K. war am 5. April 2018 nachmittags als zivile Fahrradstreife mit einem Kollegen im Einsatz. Dabei beobachteten die Beamten eine Drogenübergabe. Der Dealer war auf einem Fahrrad unterwegs, übergab einer Kundin Kokain. Die Beamten forderten beide auf stehenzubleiben. Doch diese versuchten zu flüchten. K. stellte sich dem flüchtenden Radfahrer in den Weg. Der Drogendealer fuhr ihn an. K. stürzte, verdrehte sich das Knie und verspürte sofort Schmerzen. „Ich konnte sehen, wie mein Unterschenkel im 90-Grad-Winkel seitlich hoch klappte“, sagt K. Doch er setzte sich noch auf sein Rad und sammelte das weggeworfene Kokain ein. Ein weiterer Beamter konnte den geflüchteten Radfahrer stellen. Der Albaner ohne Aufenthaltserlaubnis wurde später ausgewiesen.

Polizeiobermeister K. erlitt einen Kreuzbandriss sowie einen Knorpelschaden und musste zweimal operiert werden. Sechs Monate war er dienstunfähig. Er ist damit einer von rund 2600 Beamten landesweit, die 2018 im Dienst angegriffen und verletzt wurden. Exakt 1290 Gewaltdelikte wurden verzeichnet – das sind durchschnittlich mehr als drei Angriffe pro Tag im Jahr.

Als K. Anfang November 2018 wieder seinen Brennpunkt-Dienst antreten konnte, vergingen wenige Wochen, und er erlitt erneut eine Verletzung. Wieder bei einer Festnahme. Folge: Sein rechter kleiner Finger wird krumm bleiben. K. lässt sich davon nicht entmutigen: „Weil ich die Arbeit liebe.“ Nur seine Frau und die Tochter (6) sehen seinen Beruf inzwischen nicht mehr so locker: „Meine Tochter möchte, dass ich aufhöre“, sagt K.

Auch als Signal an die Familien von im Dienst schwer verletzten Polizeibeamten will Klaus Schlie daher die „kleine Wiedergutmachung“, wie K. sie nennt, verstanden wissen: Als Vorsitzender des Hilfs- und Unterstützungsfonds für Polizeibeschäftigte und deren Familien in Not überreichte er K. gestern einen Gutschein für eine einwöchige Erholungsreise mit der Familie ins Allgäu. Schlie betonte, dass der „Hass auf den Staat“ und die „Entwürdigung der Autoritäten“ durch Gewaltakte nicht hinnehmbar seien: „Das ist brutal, das muss geahndet werden!“