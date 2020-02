Kleine Bilder, große Veränderungen

Ab Sonntag zeigt die Nolde-Stiftung den „Zauber des kleinen Formats“ – und stellt sich der veränderten öffentlichen Wahrnehmung des Malers

26. Februar 2020, 21:50 Uhr

seebüll | Im Jahr eins nach der kritischen Berliner Nolde-Ausstellung wird auch in Seebüll einiges anders sein. Im Umgang mit dem Maler Emil Nolde natürlich und auch in der Präsentation seiner Werke. Was die letztjährige Schau in Berlin ausgelöst hat, machte Christian Ring gestern während der Präsentation der neuen Jahresschau deutlich: „Die ‚Brecher‘ haben große Wellen geschlagen“, sagte der Direktor der Nolde-Stiftung in Anspielung auf Angela Merkels Entscheidung, Noldes Werke „Brecher“ und „Blumengarten“ aus ihrem Büro im Bundeskanzleramt zu entfernen.



Mit Merkels symbolischer Abkehr vom nordfriesischen Expressionisten war die Debatte im vergangenen Jahr auf ihrem Höhepunkt angelangt; eine Debatte, die mit der Veröffentlichung einer ausführlichen Analyse der historischen Person Noldes ihren Anfang genommen hatte. Diese Studie belegte nicht nur, dass Nolde ein Nationalsozialist und Antisemit war, sondern auch, dass seine Selbstinszenierung als malender Widerständler nicht haltbar war. „Auch deshalb war das weltweite Interesse an der Berliner Ausstellung enorm“, sagte Ring gestern. 150 000 Menschen sahen die Schau in der Hauptstadt. 53 000 Besucher kamen außerdem in die Stiftung im nordfriesischen Seebüll. Beeindruckende Zahlen, die belegen, dass Nolde als Künstler und Persönlichkeit – trotz aller Widersprüchlichkeit – nach wie vor großes Interesse weckt.

Auch wenn der Stiftungsdirektor gestern den Wunsch äußerte, dass „der Blick auf Noldes Kunst nicht durch seine schlimmen politischen Ansichten verstellt werden dürfe“, trägt die Stiftung dieser Veränderung Rechnung. Die Jahresschau, die wegen der Sanierung des ehemaligen Wohn- und Atelierhauses des Malers erstmals in provisorischen Ausstellungsräumen des Besucherforums gezeigt wird, thematisiert auch Noldes Wikingerbilder. Diese werden oft als Beleg für Noldes vermeintlichen Schwenk zu Themen der nationalsozialistischen Ästhetik zitiert.

Die Ausstellung soll nun belegen, dass Noldes Interesse an der nordischen Mythologie schon weit vor 1933 entstanden – und in seinen Bildern auch nachweisbar ist. Gleichwohl macht die Stiftung keinen Hehl daraus, dass der Höhepunkt dieser fantastischen Arbeiten in den 1930er- und 40er-Jahren liegt. Eines von mehreren Beispielen, das deutlich macht, wie fließend die Grenzen zwischen dem Künstler und dem Privatmann Nolde sind und wie schwierig die Suche nach den jeweiligen inneren Motiven des kreativen Geistes. Denn die politische Gesinnung des Malers lässt sich aus seinen Bildern nicht einfach herauslesen. Das Dilemma der guten Aufklärungsarbeit: Auch wenn die Verantwortlichen ihre Objektivität betonen, fahndet der Besucher doch nach Wertungen.

Insofern ist es eine kluge Entscheidung der Ausstellungsmacher um Christian Ring, Astrid Becker und Sören Groß, dass sie sich einem weitestgehend unbekannten Teil von Noldes Werk gewidmet haben. Die diesjährige Ausstellung zeigt viele kleine Bilder des Malers, der vor allem für seine großen Formate bekannt ist.

Ein Teil dieser kleineren Arbeiten war laut Ring eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, Nolde hat sie in den eigenen Wohnräumen gezeigt oder als Geschenke an Freunde, Nachbarn und Angestellte verteilt. „Er hat bei diesen Bildern viel mit den Formaten experimentiert“, sagt Ring. So habe Nolde etwa auch größere Werke in mehrere kleinere zerschnitten. Einige dieser Stückwerke hängen direkt nebeneinander, so dass ihre Verwandtschaft deutlich sichtbar wird. Von den 185 Werken der Ausstellung sind 123 erstmals zu sehen – fast 70 Prozent der Exponate, das ist eine beeindruckende Quote.



Am Ende bleibt der Eindruck, dass die Stiftung den Weg der Veränderung und Öffnung, den sie unter ihrem neuen Direktor eingeschlagen hat, konsequent weitergeht. Das belegt nicht nur der Umgang mit Noldes Begeisterung für die nationalsozialistischen Ideologien, sondern auch die transparente Darstellung der notwendigen Veränderungen innerhalb der Stiftung. „Wir haben ganz bewusst unsere Deutungshoheit über Nolde, die hier 60 Jahre lang gehütet wurde, an die Öffentlichkeit abgegeben“, sagt Ring. Das klingt nach einem guten Einstieg in das Jahr eins nach Berlin.





1.3. bis 1.11., täglich 10 bis 18 Uhr