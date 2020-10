Klassenerhalt im Visier

Der neue Trainer Tim Binge will mit den Handballerinnen des Bredstedter TSV die Meisterrunde der Oberliga erreichen

Avatar_shz von Jan Wrege

15. Oktober 2020, 15:22 Uhr

bredstedt | Am Sonnabend um 18 Uhr starten die Handballerinnen des Bredstedter TSV mit dem Heimspiel gegen die HSG Holstein Kiel/Kronshagen in die neue Oberliga-Saison. Dabei ist einiges anders in dieser Spielzeit. Tim Binge hat als Trainer die Nachfolge von Björn Schlichting angetreten, ihm zur Seite stehen Britta Hansen als Co-Trainerin und Lasse Hansen als Torwarttrainer.

Die Oberliga wird in dieser Saison mit verändertem Modus gespielt. In zwei Gruppen aufgeteilt ermitteln die Teilnehmer zunächst in einfacher Runde die Mannschaften, die dann in Hin-und Rückspielen um die Meisterschaft spielen (jeweils Platz eins bis vier der Vorrunde). Der Rest kämpft ebenfalls in Hin-und Rückspielen um den Klassenerhalt, den Binge auch als klares Ziel für sein Team ausgegeben hat. „Im Frühjahr waren wir so gut wie abgestiegen, konnten wohl nur wegen des Saisonabbruches die Klasse halten. Diesmal wollen wir möglichst nicht um den Ligaverbleib zittern,“ liebäugelt Binge mit einem Platz in der Meisterschaftsrunde. „Das wäre natürlich toll, dann würde der Rest der Saison weniger nervenaufreibend verlaufen.“

Problematisch war für den neuen BTSV-Coach, der zuletzt erfolgreich die weibliche C-Jugend der SG Husum-Schobüll-Nordstrand betreut hat und in der Saison 2011/12 schon einmal für zehn Monate Trainer der „Bredis“ war, die erste Phase der Vorbereitung. „Face-to-Face-Gespräche waren nur sehr eingeschränkt möglich und auch die ersten Trainingseinheiten im Home Office waren nicht optimal.“ Vor allem Kraft-, Schnelligkeits - und Ausdauertraining war da angesagt. „Übungen, die Handballer ja besonders schätzen“, schmunzelt Binge. „Nach den Lockerungen der Corona-Regeln konnten wir dann zumindest schon in Kleingruppen trainieren und nach der Ferienpause endlich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.“ Diese Zeit habe man dann aber sehr gut genutzt, um das neue Team zu formen und Spielsysteme einzustudieren. „Dabei ist uns schon entgegengekommen, das die Mannschaft größtenteils zusammengeblieben ist und wir uns nur punktuell verstärkt haben“, sagt der Trainer.

Sabrina Schütt, eine junge talentierte Rückraumspielerin, kam von der HSG Nord-NF und von den Jörl-Viöler „Firebirds“ aus der 3. Liga wechselten Kim-Merle Köster und Torhüterin Antonia Paulsen zu den „Bredis“. Zudem komplettiert die lange verletzte Kira-Lynn Köster das Schwestern-Quartett, zu dem noch Anna-Sophie und Sina-Christin Köster gehören. Sabrina Klusmeier legt eine Babypause ein und Torfrau Johanna Tüx steht wegen eines Auslandssemesters erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung.

Insgesamt sieht Binge seine Mannschaft gut vorbereitet. „In den Testspielen haben die Mädels gezeigt, dass sie fit für die Saison sind. Das wollen wir am Sonnabend auch gleich gegen eines der favorisierten Teams beweisen“, so die klare Ansage von Binge, der dem Gegner Respekt zollt. „Eine starke Truppe, die sich gut verstärkt hat und mittelfristig in die 3. Liga will.“ Zu dieser Partie sind nach dem Hygienekonzept maximal 55 Zuschauer in der Harald-Nommensen-Halle zugelassen.