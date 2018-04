Kitas: Faire Kosten für die Eltern

FDP-Diskussion auch zum Thema Straßenausbau

von

23. April 2018, 16:05 Uhr

Zu Besuch bei der Uetersener FDP war Anita Klahn (Foto), stellvertretende Vorsitzende der FDP Landtagsfraktion und stellvertretende Vorsitzende des FDP-Landesverbands. Klahn sprach auf Einladung des Uetersener Ortsverbands während einer Veranstaltung im Presse-Café zu den Themen Kindergärten und Straßenausbau. Die Kita-Reform, mit der die Engpässe insbesondere im Personal- und Finanzbereich gelöst werden sollen, sei derzeit Thema auf Landesebene, informierte die Abgeordnete. Insbesondere das Kita-Finanzierungssystem soll übersichtlicher gestaltet werden. Außerdem sei der Landesregierung bewusst, dass viele die Elternbeiträge als zu hoch empfinden. Auch da wolle man ran. Während der nächsten fünf Jahre wolle das Land die kommunalen Kita-Träger mit insgesamt 500 Millionen Euro unterstützen. Das, so Klahn, sei gegenüber dem Ansatz der alten Landesregierung nahezu eine Verdoppelung. Die Elternbeiträge sollen mit Beginn 2020 auf maximal 200 Euro / Kind gedeckelt werden.

Auch den Ganztagsunterricht an Schulen wolle die Regierung in Kiel reformieren. So soll die gebundene Ganztagsschule die Regel werden. Die längere, verbindliche (auch flexible) Betreuung von Kindern sei zwar teuer, werde aber von Eltern gewünscht.

Zum Thema Straßenausbau sagte Klahn, dass Kommunen schon jetzt finanzielle Unterstützung erfahren würden. Sie appellierte, schon jetzt auf Ausbaubeiträge zu verzichten. Spätestens 2021, mit der Reform des kommunalen Finanzausgleichs, werde bestimmt, dass die Transfergelder in die Aufrechterhaltung der Infrastruktur vor Ort investiert werden. „Ich wünschte mir, dass mehr Gemeinden den Mut haben, auf Straßenausbaubeiträge zu verzichten.“ In Uetersen besagt die derzeit gültige Ortssatzung, dass, wenn eine Anwohnerstraße ausgebaut wird, die Anlieger 85 Prozent der umlagefähigen Kosten tragen müssen.



Windenergie war ebenfalls ein Thema





Stellung nahm die FDP-Frau abschließend zum Thema Windenergie. Die FDP habe im Land durchgesetzt, dass neue Anlagen nur in einem Abstand von 1000 Meter zur Wohnbebauung errichtet werden dürfen. Derzeit warte die Politik auf Vorschläge der Landesregierung zum Themenkomplex. Aktuell stehe, so Klahn, bei der Landesplanung dabei die räumliche Steuerung der Windenergienutzung durch die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans und die Neuaufstellung der Regionalpläne zu dem Thema Windenergie im Vordergrund. Für die FDP stehe fest, dass die vielen Regulierungen der vorherigen Landesregierung aufgeweicht werden. Dem Referat schloss sich eine Diskussion an.