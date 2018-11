Kita-Taler: Entscheidung vertagt

CDU erntet im Tornescher Sozialausschuss für ihren Vorstoß zur Wiedereinführung deutliche Kritik und will sich nun erneut beraten

von Philipp Dickersbach

24. November 2018, 16:05 Uhr

Von Schummelei bis unseriös: Der Antrag der Tornescher CDU-Fraktion, den Kita-Taler wieder einzuführen, hat während der Sitzung des Sozial- und Bildungsausschusses für mächtig Wirbel gesorgt. Hauptkritikpunkte der anderen Fraktionen waren der augenscheinlich fehlerhafte CDU-Vorschlag zur Gegenfinanzierung sowie die Tatsache, dass Tornesch sich mit Blick auf den defizitären Haushalt und möglicherweise anstehenden Fehlbetragszuweisungen aus Kiel keine freiwilligen Leistungen mehr erlauben dürfe. Als Reaktion zogen die Christdemokraten ihren Antrag zur weiteren Diskussion in den Fraktionen zurück.

Die CDU will mit ihrem Vorstoß wie berichtet Eltern, deren Kinder in Tornesch betreut werden, mit bis zu 516 Euro pro Jahr entlasten. Und zwar so lange, bis die Kieler Landesregierung die Kita-Finanzierung in Schleswig-Holstein überarbeitet und auf eine neue Basis gestellt hat. Zur Finanzierung dieser freiwilligen Leistung soll die Stadt laut CDU unter anderem Mittel einsetzen, die bislang für die Buslinie in das Gewerbegebiet Oha ausgegeben wurden. Die rund 160 000 Euro übernimmt seit diesem Jahr der Kreis Pinneberg. „Uns ist die Haushaltslage bewusst“, sagte CDU-Vertreter Justus Schmitt während der Ausschusssitzung. Doch es sei an der Zeit, die Eltern konkret zu entlasten. „Wir wollen den Wunsch der Bürger umsetzen“, so Schmitt.

Als erste reagierte Sabine Werner. „Ich bin dagegen, aber mit der Faust in der Tasche“, sagte die FDP-Vertreterin. Damit machte sie deutlich, dass sie am liebsten eine kostenlose Kita hätte, die Realitäten jedoch andere sind. „Ich finde es nicht okay, diesen Antrag zu stellen, da ihr wisst, wie die Haushaltslage ist“, sagte Werner in Richtung der vier CDU-Vertreter. Die Liberale betonte: „Wir können es uns nicht leisten.“

Kita-Sanierung, Neubau der Kita Seepferdchen und Defizitabdeckung für die Betreuungseinrichtungen − SPD-Politiker Steffen Kretschmer erläuterte, dass die Stadt viel dazu beitrage, damit der Kita-Betrieb läuft. Zwar falle ihm das Nein zum Kita-Taler schwer, doch Tornesch könne derzeit keine freiwilligen Leistungen finanzieren, so Kretschmer. „Das Ding fliegt uns um die Ohren“, sagte der Sozialdemokrat. Der Fraktionschef der Tornescher SPD Manfred Mörker wählte, im Publikum sitzend, noch deutlichere Worte. „Der Antrag ist vergiftet und unseriös“, sagte Mörker. Er betonte, dass wohl alle Ausschussmitglieder gerne zustimmen würden und die Eltern unterstützen möchten, es aber schlicht keine solide Gegenfinanzierung gebe. Damit sprach der SPD-Chef die Tatsache an, dass die bislang für die Buslinie gezahlte Summe im Haushaltsplan für 2019 gar nicht enthalten ist, sie zur Finanzierung des Kita-Talers entsprechend nicht herangezogen werden kann.

In dieses Horn stießen auch FDP und Grüne. „Die Gegenfinanzierung ist eine Schummelsache“, sagte Grünen-Vertreter Hans-Jürgen Brede. Er plädierte wie Fraktionskollege Lars Janzen dafür, das Geld von der Finanzierung von Prestigeobjekten zu nehmen − zum Beispiel dem Bau des Sees im Neubaugebiet.

Auch die Verwaltung bezog klar Stellung. Haushaltsexperte Jörg-Andreas Rechter vom Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen sagte zu der möglichen Wiedereinführung des Kita Talers und mit Blick auf mögliche Gelder aus Kiel: „Wir schießen uns damit selbst ins Knie.“ Und Bürgermeisterin Sabine Kählert (parteilos) betonte das Missverhältnis zwischen der geplanten Erhöhung der Grundsteuer B und der zusätzlichen finanziellen Ausgabe in Form des Kita-Talers. Die Rathauschefin verwies darauf, dass die Stadt in den vergangenen Jahren massiv in die Betreuungseinrichtungen investiert habe und man nun „exquisite Kitas“ habe. Nun sollte die Priorität darauf gelegt werden, die Versorgung mit Kita-Plätzen zu garantieren, so Kählert.

Schmitt reagierte auf die Kritik. „Wir sind bereit, die Konsequenzen zu tragen und wollen die Eltern entlasten. Das hat nichts mit unseriös zu tun“, sagte der CDU-Mann. Dennoch: Nach kurzer Beratung zogen die Christdemokraten ihren Antrag zur Beratung in der Fraktion zurück. Elena Mohr machte jedoch deutlich: „Wir kommen wieder.“