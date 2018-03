Kita-Drama Thema einer Resolution

Rat verabschiedet das Papier für Kiel einstimmig

von

28. März 2018, 16:05 Uhr

Die Ratsversammlung hat in der laufenden Legislaturperiode zum letzten Mal getagt. Bürgervorsteher Adolf Bergmann begrüßte das Gremium am Montagabend im Ratssaal des Rathauses. Es war eine kurze Sitzung, während der unter anderem eine Resolution verabschiedet wurde, die bereits im Bildungsausschuss Thema war. Der Ausschuss hatte im Februar über die personelle Situation in den Kitas diskutiert. Alle Ausschussmitglieder waren sich damals einig, dass die schleswig-holsteinische Landesregierung die finanzielle Unterstützung für die Kommunen erhöhen müsse. Außerdem soll Kiel die Anforderungsprofile an das Betreuungspersonal, den Stellenschlüssel, die Finanzierung der Ausbildung und die Besoldung den Erfordernissen anpassen sowie die Möglichkeiten zur Einstellung von „Vertretungs- und Ergänzungspersonal“ prüfen. Diese Resolution passierte nach kurzer Debatte nun auch den Rat − ebenfalls einstimmig.

Bildung ist teuer und eine Zukunftsfrage. Eine solche bilden auch die Finanzen. Und damit stehe es, trotz aller bisherigen Anstrengungen immer noch nicht zum Besten, mahnte Hansen während ihres Berichts.



Uetersen muss weiter sparen





Sie erinnerte daran, dass die Kommunalaufsicht den von Uetersen zum Haushalt 2018 angemeldeten Kreditbedarf nicht in voller Höhe genehmigt hatte. Gestrichen wurden der Stadt 1,355 Millionen Euro. Hansen: „Trotz der Sparanstrengungen der vergangenen Jahre und trotz der dadurch erreichten Erfolge beim Abbau unserer Fehlbeträge, ist die Haushaltssituation der Stadt Uetersen mittelfristig betrachtet leider noch nicht so gut, dass unsere Kredite zur Finanzierung notwendiger Investitionen nicht mehr genehmigungspflichtig sind, sondern nur noch unserer alleinigen Verantwortung unterliegen“. Uetersen sei bei der Haushaltskonsolidierung auf einem guten Weg und ein gutes Stück vorangekommen. „Aber wir sind noch nicht am Ziel“, so Hansen. Auch die neue Ratsversammlung, wird also sparen müssen, um die Finanzlage der Stadt zu verbessern.