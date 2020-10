literatur Peter Robert veröffentlicht ersten Roman „Dunkler Raum“ / Gewaltexzesse unter Kindern in Hamburg und Lüneburg – und weltweit

hamburg | Es braucht starke Nerven, um der Fantasie, Wort- und Erfindungskraft des Autors Peter Robert Paroli, gar Widerstand zum Eigenschutz zu bieten. In seinem ersten Roman „Dunkler Raum“, erschienen im renitenT-Verlag, geht es sprichwörtlich dunkel-düster zur Sache. Es geht um Killerkinder außer Rand und Band, die nicht davor zurückschrecken, Hand an ihre eigenen Eltern zu legen. Das müssen die Lesenden erst einmal ertragen. Verraten sei an dieser Stelle vorab: Die 757 Seiten sind ein blutrünstiges, spannend-packendes Vergnügen. Ein „pageturner“.

Mit welchen Kunstgriffen Robert seine starken Bilder zum Leben erweckt, ist fesselnd. Er selbst nennt „Dunkler Raum“ einen „fantastischen Roman über Eltern, konfrontiert mit Jugendgewalt und aggressiven Kindern“. Dass der in Lüneburg lebende Autor Themen wie Terrorfurcht, Sicherheitshysterie und wehrhafte Demokratie einstreut, überfrachtet den Inhalt nicht.

Im Gegenteil. Er fordert den Leser heraus, sich Seite für Seite dem inhaltlichen Flechtwerk zu stellen und konzentriert den Überblick zu behalten. Drei Hauptfiguren – Lutz Helsinger, alleinerziehender Vater des dreizehnjährigen Raphael (Raf) und seine Lebensgefährtin Marion Tomberg mit Tochter Katarina (Tari), des Weiteren Regina Adebaye, Mutter der vierzehnjährigen Papaya und des dreizehnjährigen Djibril (Djib) – sind die treibenden Personen in der Geschichte.

Es sind Menschen, die sich gut kennen. Lutz und Regina haben zehn Jahre lang Tür an Tür mit ihren Kindern, aufgerieben von den dortigen Jugendgangs, der „Russen“ und „Türken“, im 12. Stock eines Hochhauses im fiktiven Hamburger Stadtteil Neuwarder gelebt. Drogen, Gewalt, Polizei – diese unheilvolle Trias bestimmte und bestimmt ihr Leben, ihren Alltag.

Im (ebenso fiktiven) Internat namens Gut Vogelstein südöstlich von Lüneburg will der bodenständige Ex-Tischlermeister Helsinger mit seiner Patchwork-Familie wieder in die Spur kommen. Doch das Unheil schwebt über jeder Seite. Und Robert lässt die Gewalt-Exzesse von Kindern und Jugendlichen – erst an Tieren, dann an Menschen – explodieren, dass es kein Davonkommen gibt. Doch nicht nur in der beschaulichen Heide fließt Blut. Robert denkt global, lässt die Wut auf allen Kontinenten hochkochen.

Der Fokus liegt auf Raphael, der sich zunehmend nicht mehr im Griff hat. Ein erster sprachlich-virtuoser Höhepunkt: sein „Ausraster“, indem er seinen Vater Lutz mit einem Baseballschläger attackiert und schwer verletzt.

Doch wie ist diese rohe Gewalt zu erklären? Robert sagt dazu: „In aller Welt quellen die psychiatrischen Kliniken von Kindern und Jugendlichen über, die scheinbar grundlos Erwachsene angreifen – und sich kurz darauf wieder völlig normal benehmen. Ausgelöst werden diese Attacken unter anderm durch das – auch medial vermittelte – Miterleben realer aggressiver Handlungen. Da liegt der Gedanke nahe, dass es sich um Traumata oder dergleichen handelt, die auf diese Weise ihren Ausdruck finden.“

Auch Raphael landet in der Psychiatrie. Marion stirbt durch Taris Hand, das Internat geht in Flammen auf, gefangene Kinder vegetieren in einem unterirdischen Todeslager dahin . . . Peter Robert schont seine Leser nicht. Und nutzt seinen Roman als Rundumschlag, als Gesellschaftskritik, als Mahnung: „Wie den Protagonisten des Romans entgleitet auch der Menschheit selbst zunehmend die Kontrolle über ihr Dasein. Es war ohnehin eine größenwahnsinnige Illusion, wir könnten uns die Erde untertan machen.“

