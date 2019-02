Kiel testet Riesensauger für Diesel-Abgase

Feinstaub und Stickoxide sollen aus der Luft gefiltert werden / Prototyp wird am Theodor-Heuss-Ring aufgestellt

von Bernd Ahlert

04. Februar 2019, 19:49 Uhr

Ein neuartiges Luftreinhaltegerät soll in Kiel an einer besonders belasteten Verkehrsader Schadstoffe aus der Luft filtern. Morgen soll ein Prototyp auf dem Theodor- Heuss-Ring zunächst eine gute Woche lang aufgestellt werden – allerdings in einer ersten Phase noch nicht im Reinigungsbetrieb, sondern zur allgemeinen technisch-praktischen Erprobung, sagte Geschäftsführer Robert Krüger von der Entwicklungsfirma Purevento in Trittau (Kreis Stormarn). Das mobile Gerät soll dann in anderen Städten in Deutschland vorgestellt und in etwa zwei Monaten in Kiel für einen mehrwöchigen Luftreinhalte-Praxistest aufgestellt werden.

Nach Angaben des Umweltbundesamts rangierte Kiel 2018 mit einem Jahresmittel von 60 Mikrogramm je Kubikmeter Luft an bestimmten Stellen auf der Liste der am stärksten belasteten deutschen Städte auf dem dritten Platz nach Stuttgart und München. Der EU-Grenzwert beträgt 40 Mikrogramm.

Ziel ist es, mit den 3,5 Tonnen schweren und 80 000 Euro teuren Geräten im direkten Umfeld die Feinstaub- und Stickoxid-Belastung um etwa zehn Prozent zu reduzieren. Die von dem Gerät angesaugte Luft soll sogar um etwa 80 bis 85 Prozent von Schadstoffen gereinigt werden, erläuterte Krüger. Um die Luftbelastung am Theodor Heuss Ring in zehn Metern Höhe und zehn Metern Breite um zehn Prozent zu reinigen, sind sechs der container-ähnlichen Geräte notwendig.

Der Prototyp ist 2,50 Meter hoch und breit, 5 Meter lang und verbraucht im Volllastbetrieb nicht mehr Strom als zwei Föne. Belastete Luft wird nach Angaben von Purevento von der Straßenseite angesaugt und auf dem Bürgersteig zur Häuserseite gesäubert wieder herausgepustet. Der Geräuschpegel sei nicht lauter als der Verkehr, versichert Krüger.

Die Stadt Kiel will erst einmal abwarten, ob mit solchen Geräten tatsächlich Luftverbesserungen erreicht werden können, wie ein Sprecher erläuterte. „Das ist ein bisschen angewandte Forschung, die sind nicht Bestandteil unseres Konzepts für eine sauberere Luft“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Am Ende entscheide das Umweltministerium des Landes, ob die Geräte mit in den Luftreinhalteplan kämen. Stickstoffdioxid in Städten stammt zu einem großen Teil aus Diesel-Abgasen und ist der Grund für Diesel-Fahrverbote. Ein solches Fahrverbot will die Stadt Kiel vermeiden.

Die Deutsche Umwelthilfe hält nichts von Luftreinigungsgeräten. „Einen NO2-Staubsauger auf der Straße aufzubauen, passt eher zu Schilda als zu Kiel“, sagt Geschäftsführer Jürgen Resch. Eine solche Anlage sei nicht in der Lage, die Luft von den in Kiel sogar um sieben Prozent gestiegenen Stickstoffdioxid-Konzentrationen zu reinigen. „Wir müssen die Diesel-Abgasgifte an der Quelle herausfiltern, indem alle schmutzigen Diesel-Fahrzeuge eine neue funktionierende Hardware eingebaut bekommen“, fordert Resch. Leitartikel Seite 2