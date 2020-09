Kiel hat den längeren Atem

Erster Titel der Saison geht an den THW / 28:24-Sieg im Supercup gegen die SG Flensburg-Handewitt

Avatar_shz von

27. September 2020, 19:55 Uhr

Düsseldorf | Es war ein Hauch von Normalität. Als Domagoj Duvnjak, der Kapitän des THW Kiel, am Sonnabend die Supercup-Trophäe in Empfang nahm, durften die THW-Handballer den zehnten Triumph des Vereins in diesem Wettbewerb ausgelassen bejubeln. Kein Abstandhalten wie bei der Übergabe der Meisterschale Anfang Juni, keine Handschuhe, keine Masken – stattdessen hüpften die Spieler im Konfettiregen und bekamen sogar Applaus von den Rängen.

2100 Zuschauer hatten beim „Comeback des deutschen Handballs“ im Düsseldorfer ISS Dome den 28:24 (14:13)-Erfolg des Deutschen Meisters gegen Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt beobachtet – 207 Tage waren seit den letzten Bundesliga-Spielen am 8. März vergangen. „Was wir heute gesehen haben, war der THW Kiel“, sagte Superstar Sander Sagosen, einer der Protagonisten des 102. Nordderbys. 48 Stunden nach der peinlichen 27:35-Heimpleite in der Champions League gegen Nantes, für Sagosen „ein Schlag ins Gesicht“, zeigte der Rekordmeister Aggressivität, Leidenschaft und Motivation – all das hatte zwei Tage zuvor gefehlt. „Wir haben uns geschämt für diese Blamage. Aber heute hat die Bereitschaft der Jungs Spaß gemacht. Jetzt haben sie einen Bonus in der Hand“, sagte THW-Coach Filip Jicha. Und der starke Torwart Dario Quenstedt, Spieler des Spiels, sagte: „Wenn wir 100 Prozent Gas geben und nicht nur 80, können wir jede Mannschaft schlagen.“

Die Flensburger haderten mit der Nachlässigkeit im Abschluss. Kiel hatte mehr Wucht, aber spielerisch war die SG das bessere Team und kam 45 Minuten lang fast in jedem Angriff zu einer guten Chance. Häufig stand Quenstedt im Weg, aber auch das Pfostenpech klebte an den SG-Händen. „Zur Halbzeit müssen wir eigentlich mit zwei oder sogar drei Toren führen, statt mit einem zurückzuliegen“, meinte Neuzugang Mads Mensah.

In der ersten Hälfte zeichnete sich keine Tendenz ab. 7:5 für Kiel (11. Minute), 8:7 für Flensburg (15.), 11:10 für Kiel (25.). Das letzte Wort hatte Sagosen mit einem Rückraum-Hammer zum 14:13. Der Norweger eröffnete auch den zweiten Durchgang, in dem die SG zunehmend Probleme bekam. „Vor der Pause haben wir gut verteidigt, wenn man bedenkt, was für eine Wurfkraft da auf uns zukam“, lobte Trainer Maik Machulla den neu formierten Mittelblock mit Simon Hald und Magnus Röd. Das etatmäßige Zentrum mit Johannes Golla und Jacob Heinl fehlt ihm noch wochenlang. „In der zweiten Halbzeit haben uns etwas die Kräfte gefehlt, wodurch wir uns hinten reindrücken haben lassen“, begründete Machulla die Passivität. Zu allem Überfluss war Göran Johannessen früh in der Partie mit einer Oberschenkel-Verletzung ausgeschieden.

Machulla probierte es mit einer 5:1-Deckung, aber Sagosen und Miha Zarabec waren nicht aus dem Konzept zu bringen. Jicha konnte es sich sogar leisten, Duvnjak nur sporadisch zu bringen. Der durch die Kreuzbandverletzung von Nikola Bilyk entstandene Engpass im Rückraum fiel ebenso wenig ins Gewicht wie das Fehlen von Torwart Niklas Landin.

Die unbekümmerten Flensburger Neuzugänge Lasse Möller und Franz Semper hielten ihre Mannschaft im Spiel. Das Duo verkürzte auf 22:21 (52.). Ein anschließender 3:0-Lauf des THW und ein Fehlpass von Jim Gottfridsson waren aber zu viel für die SG. Sie konnte dem Nordrivalen den ersten Titel der Saison nicht mehr entreißen.