Kiel debattiert über ersten Drogenkonsumraum des Landes

von Matthias Kirsch

29. November 2020, 18:59 Uhr

Kiel | Legal Illegales tun. In der Landeshauptstadt ist dies eventuell in einiger Zeit möglich: Die Politik debattiert aktuell über die Einrichtung eines Drogenkonsumraumes in der Landeshauptstadt.

Auf der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses wurde ein entsprechender Antrag für die Einrichtung einer solchen Institution angenommen. Die CDU stimmte gegen den Antrag, der nun in die Ratsversammlung gegeben wurde.

In einem Drogenkonsumraum wird es geduldet, dass Abhängige ihre illegalen Stoffe zu sich nehmen. Geschultes Fachpersonal wird in diesen Räumen eingesetzt, um auf die Sicherheit zu achten und aufzuklären. In Deutschland gibt es aktuell 27 solcher Einrichtungen. Die nördlichste befindet sich in Hamburg.

Ein Drogenkonsumraum soll dabei mehrere Ziele verfolgen. Auf der einen Seite geht es um den Schutz der Abhängigen. Dadurch, dass hier auf Hygiene geachtet wird, soll Infektionen vorgebeugt werden. Zudem wird durch die Anwesenheit von Sozialarbeitern dafür gesorgt, dass es zu keinen Überdosierungen der Drogen kommt und somit auch die Zahl der Drogentoten zurückgehen könnte.

Zu diesen Aufgaben hinzu kommt das Gebot der Aufklärung. Die vor Ort eingesetzten Sozialarbeiter sollen auch therapeutische Ziele verfolgen. So soll in dem geschützten Raum eine Vertrauensbasis zwischen Abhängigen und Sozialarbeitern geschaffen werden. Ziel ist, Hilfsangebote zu vermitteln. Auch soll die Motivation der Abhängigen gesteigert werden, etwas an der aktuellen Lebenssituation zu ändern.

Um sich finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt und Sinnhaftigkeit der Einrichtung eines Drogenkonsumraumes erklären zu lassen, war die Drogenbeauftragte des Landes, Angelika Bähre, vor Ort. Ihrer Ansicht nach ist die größte Hürde dabei, dass es in Schleswig-Holstein aktuell keine Rechtsgrundlage für die Einrichtung gebe. „Es wird eine Landesverordnung geben. Auch sind die Kosten von der Kommune zu tragen“, so Bähre, die von 900 000 Euro ausgeht, die die Landeshauptstadt stemmen müsste. Sie betonte zudem, dass die Einrichtung nicht zulasten von bereits bestehenden Hilfsprogrammen geschehen dürfe. „Der Raum kann nur als Ergänzung angeboten werden“, betont sie. Zudem müsse man darauf achten, gesonderte Öffnungszeiten für Frauen anzubieten.

Alleine in der Landeshauptstadt gibt es mehrere tausend Personen, die von Heroin und Kokain abhängig sind. 100 000 Spritzen wurden bisher gegen saubere eingetauscht. „Die Statistik ist jedoch sehr fehleranfällig“, betont Bähre. Man könne nur diejenigen in die Statistik aufnehmen, die sich Hilfe suchen. Die Dunkelziffer kann um ein Vielfaches höher sein. „Am weitesten verbreitet ist jedoch die Abhängigkeit von Alkohol“, betont die Drogenbeauftragte des Landes.

Sie lobte die aktuelle Drogenpolitik der Stadt und wies daraufhin, dass es zwar bekannte Orte gebe, aber man nicht von einer offenen Drogenszene sprechen könne. Dennoch soll, so das Votum des Ausschusses, die Etablierung eines Drogenkonsumraumes weiter geprüft werden. Die Hürden dafür sind allerdings hoch.