Hannoversche Allgemeine Zeitung : Kettenreaktionen

von Frank Albrecht

12. August 2018, 15:31 Uhr

Will Trump die Weltwirtschaft brennen sehen? Soeben warf der US-Präsident jedenfalls eine Fackel in die ökonomisch schon gefährlich ausgedörrte Türkei. Trump verdoppelte seine Abschottungszölle und fügte händereibend auf Twitter hinzu: „Die türkische Lira rutscht rapide abwärts gegen unseren sehr starken Dollar!“. Niemand, auch nicht der ärgste Feind Recep Tayyip Erdogans, kann Interesse haben an einem Kollaps der türkischen Finanzwelt. Viele europäische Banken, spanische und französische vorneweg, haben in der Türkei investiert; gefährliche Kettenreaktionen drohen.