„Keinen Rhythmus gefunden“

15. Platz beim vorletzten Spieltag der Segel-Bundesliga in Kiel: Schlei-Segel-Club rutscht auf Rang 13 ab

von Holger Petersen

16. September 2019, 16:18 Uhr

Schleswig | Die Überraschung und Enttäuschung über den 15. Platz beim vorletzten Spieltag der Segel-Bundesliga war groß. „Damit haben wir nicht gerechnet. Wir hätten es deutlich besser machen können“, kommentierte Andreas Willim das Abschneiden des Schlei Segel-Clubs (SSC) bei der Regattaserie auf der Kieler Innenförde. „Wir haben einfach nicht den Rhythmus gefunden.“

Mit der Platzierung in Kiel rutschte der Schleswiger Verein vom zehnten auf den 13. Platz der Gesamtwertung ab, nur zwei Ränge vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Der Vorsprung auf die Segelkameradschaft Wappen von Bremen auf Rang 15 beträgt sieben Zähler. Abstiegsängste plagen Andreas Willim vor dem Bundesliga-Finale nicht. „Wir müssen vor Glücksburg nur einigermaßen gut segeln, dann habe ich keine Bedenken“, sagt das Oberhaupt der Schleswiger Segelfamilie, das im Finale wieder die Pinne in der Hand hat.

Das bleibt seine Lieblingsposition, mit der Rolle als Taktiker kam der deutsche Matchrace-Meister von 2004 nicht wirklich zurecht. Seinen Söhnen – Nik Aaron als Steuermann und Luke als Trimmer – attestierte Willim eine „unglaubliche Lernfähigkeit“ im Umgang mit der J/70 und dem Regattaformat. Henning Sohn, als Mann auf dem Vorschiff, ist für ihn ohnehin eine Bank. Ihm selbst fehlte auf seiner Position die Routine, die man braucht, um gerade in der „Kleinraumtaktik vor den Tonnenmanövern die richtigen Entscheidungen“ zu treffen.

Die Folge: Das „Drei-Willim-Team mit Sohn“ kam nur selten in Situationen, in „denen man die Gegner zu nicht gewollten Aktionen zwingt“. Im Gegenteil, das Team selbst verlor meist Plätze an den Tonnen und legte eine Serie von vielen Tiefs und wenigen Hochs hin. „Ich habe zu meiner Crew gesagt, diese Regatta nehme ich auf meine Kappe“, übte Willim Selbstkritik, die aber durch die Reaktion seines Teams gemildert wurde. „Kopf hoch, Papa. Nicht so schlimm“, hieß es da und half dem Familienvater über die Sinnkrise als Taktiker ein wenig hinweg. Und überhaupt: „Es ist ein großes Geschenk, mit seinen Söhnen segeln zu können.“ Und mit seiner Frau Suzanne – wenn sie die Taktik macht.

Das große Finale der 1. und 2. Liga findet vom 17. bis 19. Oktober auf der Flensburger Förde vor Glücksburg statt. Gleich im Anschluss (20. bis 21. Okt.) wird dort auch der DSL-Pokal ausgetragen. Der Kampf um den Meistertitel entscheidet sich zwischen dem Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) und dem Bayerischen Yacht-Club (BYC). Allerdings gehen die Berliner, die auch das Event vor Kiel gewannen, nach einer famosen Saison (drei Spieltagsiege und zwei vierte Plätze) mit 15 Punkten Vorsprung ins Finale. Der Titel dürfte den Berlinern nicht mehr zu nehmen sein. Als erster Absteiger steht bereits der Klub am Rupenhorn (KAR) fest, der mit 77 Punkten Schlusslicht ist. Die letzten vier Vereine steigen in die 2. Liga ab.