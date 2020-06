Keine Waffen aus Eckernförde mehr

Sig Sauer will Produktion aufgeben – und macht dafür unter anderem die strengen deutsche Gesetze verantwortlich

von Ove Jensen

04. Juni 2020, 13:15 Uhr

Eckernförde | Der Pistolenproduzent Sig Sauer steht vor dem Aus. „Ich bedauere es außerordentlich, dass es unser Traditionsunternehmen an diesem Traditionsstandort nicht mehr geben wird“, erklärte Geschäftsführer Tim Castagne gestern sichtlich mitgenommen. Nach seinen Worten wird das Werk mit noch 125 Mitarbeitern zum Jahresende schließen.

Castagne hatte gestern zunächst den Betriebsrat und anschließend die Belegschaft informiert. „Die Standortnachteile in Deutschland für Sig Sauer erlauben für die Zukunft keine wirtschaftliche Produktion von Sport- und Behördenwaffen“, bilanzierte der Sig Sauer-Manager gegenüber unserer Zeitung. Die Gesetzgebung würde die Nutzung von Sportwaffen immer mehr einschränken, bei der Vergabe von Behördenaufträgen würden sowohl von der deutschen Polizei als auch von der Bundeswehr einige wenige lokale Produzenten bevorzugt. „Sig Sauer wird wegen seiner internationalen Ausrichtung, die meisten Entwicklungen stammen aus den USA, von den Ausschreibungen systematisch ausgeschlossen“, betonte Castagne. Er nannte dabei explizit das Verfahren um ein Nachfolgermodell für das Sturmgewehr G 36 der Bundeswehr.

Dennoch hätten die Gesellschafter in den letzten Jahren große finanzielle Beiträge zur Stabilisierung des Unternehmens geleistet, zudem seien drastische Sparmaßnahmen umgesetzt worden. Damit sollten das 1951 in Eckernförde gegründete Unternehmen und die Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden.

Allerdings seien zu den vorhandenen Problemen die aktuellen Auswirkungen der Coronakrise gekommen, die eine Fortführung des Geschäftsbetriebs in Eckernförde wirtschaftlich zusätzlich erheblich belasten, erklärte Castagne gestern. So hätten Waffenhändler als „nicht systemrelevant“ während der Coronakrise schließen müssen, die Exporte seien fast völlig zum Erliegen gekommen und die Schießstände heute noch nicht wieder geöffnet.

Sig Sauer produzierte zuletzt jährlich bis zu 30 000 Pistolen in Eckernförde. Gegen den Waffenhersteller hatte es in der Vergangenheit jedoch auch mehrfach Vorwürfe wegen illegaler Rüstungsexporte gegeben. So soll Sig Sauer USA neben Kolumbien auch Mexiko mit Waffen ohne Rüstungsexportgenehmigung der Bundesregierung beliefert haben. Die Staatsanwaltschaft in Kiel ermittelt deswegen. Vor gut einem Jahr waren drei Ex-Manager von Sig Sauer am Landgericht Kiel wegen illegaler Waffenlieferungen nach Kolumbien zu Bewährungsstrafen und Geldstrafen verurteilt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kiel sind diese Urteile inzwischen rechtskräftig. Zur Revision beim Bundesgerichtshof sei noch die Strafzahlung von 11,1 Millionen Euro anhängig – das war nach Auffassung des Landgerichts der Gewinn aus dem illegalen Waffengeschäft nach Kolumbien.

Das Aus für Sig Sauer könnte auch zum Problem für Jäger und Sportschützen im Land werden. Erst im Februar hatte das Beschussamt der Eichdirektion Nord seine Beschussstelle im Keller des Eckernförder Waffenherstellers für insgesamt rund 600 000 Euro modernisiert. 400 000 Euro steuerte das Wirtschaftsministerium bei, 200 000 Euro der Vermieter. An drei Tagen der Woche werden dort täglich 200 bis 300 Waffen geprüft.