Keine Minijobs mehr?

Gebäudereiniger fordern Aus für geringfügige Beschäftigung – oder Reformen

Avatar_shz von Ina Reinhart

01. Januar 2020, 18:15 Uhr

Osnabrück/Frankfurt | Deutschlands größte Handwerkssparte, die Gebäudereiniger, macht weiter Front gegen Mini-Jobs mit ihrer starren Einkommensgrenze von 450 Euro. Nicht nur bundesweit wird eine Abschaffung dieser Arbeitsverhältnisse gefordert – wie von Bundesinnungsmeister Thomas Dietrich gerade erst zum Jahreswechsel. Auch von großen Arbeitgebern wie Piepenbrock, einem der größten der Branche in Norddeutschland, hatte es diese Forderung bereits in der Vergangenheit gegeben

Die Kritik: Nicht nur seien Minijobs die teuerste und unflexibelste Beschäftigungsform für Arbeitgeber, für Arbeitnehmer bedeute jede Tarifsteigerung auch automatisch eine Arbeitszeitverkürzung, erklärte Arnulf Piepenbrock, geschäftsführender Gesellschafter der Piepenbrock Unternehmensgruppe, gegenüber unserer Redaktion. Denn steigt der branchenspezifische Mindestlohn wie nun zum Jahreswechsel von 10,56 Euro auf 10,80 Euro, müssen Tausende geringfügig Beschäftigte ihre Arbeitszeiten anpassen, damit die Lohnobergrenze nicht überschritten wird.

Seit 2013 ist die Einkommensgrenze nicht mehr angehoben worden, kritisierte Bundesinnungsmeister Dietrich am Neujahrstag. Die Konsequenz: Weit über 100 000 Beschäftigte, die direkt an der 450-Euro-Einkommensschwelle gelegen haben, bekommen nun im neuen Jahr nicht mehr Netto-Gehalt, sondern 15 Minuten mehr Freizeit in der Woche. „Von mehr Freizeit lässt sich keine Miete und kein Supermarkteinkauf bezahlen. Die starre 450-Euro-Grenze ist unsozial, denn sie macht aus Tariflohnerhöhungen finanzielle Einbußen der Beschäftigten“, kritisierte Dietrich. Piepenbrock ergänzt: „Das heißt in Summe, dass die Minijobs steigenden Tariflöhnen widersprechen. Die mehr als 100 000 Minijobber in der Gebäudereinigung sind durch die 450-Euro-Grenze de facto von tariflichen Lohnerhöhungen abgeschnitten.“

Zum Vergleich rechnete Piepenbrock vor dem Jahreswechsel vor: Der Tariflohn in der Gebäudereinigung ist seit 2013 von 9,00 Euro in Westdeutschland und 7,56 Euro in Ostdeutschland um 17,3 Prozent beziehungsweise 32,9 Prozent auf 10,56 Euro im Jahr 2018 im Westen und 10,05 Euro im Osten gestiegen. Für den Unternehmer ist klar: „Alle Argumente sprechen dafür, dass die Große Koalition die Abschaffung der Minijobs auf die Agenda setzen muss.“

Minijobs in „normale“ Arbeitsverhältnisse umzuwandeln sei nicht so einfach, sagt der Piepenbrock-Gesellschafter und sieht einen der Gründe dafür auch bei den Auftraggebern: „Eine große Zahl wünscht keine Reinigung während der Geschäftszeiten.“

Das heißt: Es braucht viel Personal bei wenigen Stunden Arbeit am Stück – wenn andere noch schlafen oder wahlweise ihre Kinder ins Bett bringen, beziehungsweise für die Schule wecken. Den Wunsch der Kunden nach einer Reinigung abseits der Kernarbeitszeiten versteht der Unternehmer, doch er sagt auch: „Langfristig haltbar ist das Geschäft aber nicht. Durch zunehmenden Personalmangel wird es in Zukunft alternativlos sein, Vollzeitarbeitsmodelle wie die tagesbegleitende Reinigung in den Fokus zu rücken. Das ist ganz in unserem Sinne“, betont Piepenbrock.

Eine Alternative wäre aus Sicht des Unternehmers wie auch der Bundesinnung eine Erhöhung der Einkommensgrenze – solange die Politik Minijobs privilegiert behandele. „Damit würden allen Beschäftigten der Branche höhere Lohnabschlüsse zugutekommen und Unternehmen könnten Arbeitszeitverkürzungen vermeiden. Mit politischem Nichtstun und einem Aussitzen des Problem ist jedenfalls niemandem geholfen“, so Piepenbrock. Für eine höhere Einkommensgrenze bei Minijobs hatten sich bereits CDU und FDP ausgesprochen.

Nach Innungsangaben arbeitet etwa jeder dritte der rund 700 000 Gebäudereiniger in einem Mini-Job. In der bundesweit tätigen Unternehmensgruppe Piepenbrock, die neben Reinigung auch andere Gebäudedienstleistungen wie etwa Sicherheitsdienste anbietet, waren zuletzt von den mehr als 26 000 Mitarbeitern mehr als 9000 Minijobber in der Gebäudereinigung tätig.