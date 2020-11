Kommentar : Keine Frage für einen Bürgermeisterkandidaten

von Klaus Plath

13. November 2020, 14:21 Uhr

Die Kompetenzen eines Bürgermeisters in Schleswig-Holstein sind begrenzt. Politische Entscheidungsbefugnis in der Sache hat er so gut wie nicht. Politisch zu agieren, ist dem Kommunalparlament vorbehalten. Und das, obwohl beide Seiten, Politiker wie Verwaltungsleiter in direkter Wahl vom Volk gewählt werden. Da sollte man doch meinen: Der Chef darf entscheiden. Darf er auch, aber nur innerhalb des Rathauses. Er ist Dienstvorgesetzter der Verwaltung, nicht Teil des Ortsparlaments. Insofern ist ein Bürgermeister auch gut beraten, sich auf diese Rolle zu konzentrieren. Mandatsträger haben es zuweilen nicht gern, wenn ihnen ins Handwerk gepfuscht wird. Es ist allerdings überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass sich ein Bürgermeister positioniert, sich vielleicht sogar auf die Seite der ihn gewählt habenden Bürgerschaft schlägt. In der Sache nützt ihm das allerdings nicht viel. Seine Kompetenz sollte er daher vielmehr in den Gremien ausüben, denen er angehört und in denen er etwas zu sagen hat. Zum Beispiel im Städteverband. Da kann er dann auch anmahnen und sich gegenüber dem Land deutlicher positionieren, wenn es zum Beispiel um eine vernünftige Ausstattung der Kommunen mit finanziellen Mitteln geht.

Und vielleicht gibt es irgendwann ja tatsächlich Geld vom Land, damit die Kommunen ihre Straßen und Wege nicht nur unterhalten, sondern zu gegebener Zeit auch neu bauen können. Ein bis zwei Millionen Euro werden dafür in Uetersen Jahr für Jahr benötigt. Dann kann auch die nervige Straßenbaubeitragssatzung abgeschafft werden, dann muss auch nicht mehr über wiederkehrende Beiträge oder eine zweckgebundene Erhöhung der Grundsteuer zugunsten des Straßenbaus – was nur bei einer ausgeglichenen Haushaltslage möglich ist – philosophiert werden. Fakt ist (leider), dass die Stadt derzeit auf Drittmittel angewiesen ist, möchte sie eine abgängige Straße nachhaltig in einen akzeptablen Zustand versetzen. Und dabei kommt dem Bürger eine zentrale Rolle zu: der des Finanziers.

Sind Sie für oder gegen die Straßenbaubeitragssatzung? Das ist eine Frage, die ein Bürgermeister zwar beantworten kann, die er aber in der Sache nicht zu verantworten hat. Zu verantworten hat er die Arbeitsleistungen seiner Mitarbeiter. Insofern sollte man einem Kandidaten für den Chefposten im Rathaus besser die Frage stellen, welche Personalführungsqualitäten er aufzuweisen hat. Oder wie es um seine Fähigkeiten bestellt ist, gegebenenfalls als Mentor aufzutreten. Beide Stärken werden gebraucht – nicht nur in Uetersen.