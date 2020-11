„Keine alimentierten Corona-Ferien“

Scharfe Kritik an November-Hilfen / IfW-Chef Felbermayr will Branchengewinn als Berechnungsgrundlage

Kiel | Aus der November-Hilfe von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wird jetzt wohl eine Dezember-Hilfe, wenn die Kanzlerrunde morgen die Verlängerung des Lockdowns beschließt. Dabei mehrt sich die Kritik an dem Hilfsprogramm. Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, hatte schon früh bemängelt, dass Fehlanreize gesetzt werden und auch der Kandidat um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hält den Ansatz des Finanzministers, 75 Prozent des Umsatzausfalls zu ersetzen, für einen „Schnellschuss“. Da müsse nachgearbeitet werden, sagte er am Wochenende. Der Umsatz sei der unschärfste Maßstab für einen Schadenersatz oder für den Verdienstausfall. Ein selbstständiger Konzertveranstalter mache zum Beispiel fünf Prozent Gewinn am Umsatz, bekomme jetzt aber 75 Prozent eines Monatsumsatzes erstattet. „Das ist völlig jenseits aller Schäden, die er erleidet.“

Gegenwind kommt auch von der Europäischen Kommission, die schon die November-Hilfen für zu großzügig hielt. Die Staffelung der Hilfen nach Umsatz-Ausfall beim Überbrückungsgeld kann dazu führen, dass es für einen Betrieb in der Krise keinen Anreiz gibt, sich überhaupt um das Geschäft zu bemühen und den Umsatzrückgang so gering wie möglich zu halten. Das befürchtet der Kieler Ökonom Felbermayr. Gemeinsam mit seinem IfW-Kollegen Stefan Kooths setzt er sich für ein System ein, das den Betriebsgewinn als Berechnungsgrundlage nimmt. Die Entschädigungen orientiert sich dann am durchschnittlichen Branchenergebnis. Weder Kosten noch Umsatz sind aus Sicht der Wissenschaftler geeignet, die von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen ordnungspolitisch sauber und stabilitätspolitisch wirksam über die schwere Zeit zu bringen.

Der Vorteil: Ein bürokratischer Nachweis der Betroffenheit jedes einzelnen Betriebes ist dann nicht mehr notwendig. Indem der Branchendurchschnitt zur Orientierung herangezogen wird, bleibt der Anreiz erhalten, besser als die Branche zu wirtschaften. „Staatlich alimentierte Corona-Ferien darf es nicht geben“, sagte Felbermayr. Unternehmen, die schon vor der Krise schlechter wirtschafteten als die Konkurrenten, erhalten trotzdem nur einen Ausgleich in Höhe des Branchendurchschnitts. Lastenausgleichsmechanismus nennen das die Kieler. In der „Welt am Sonntag “ schlugen sie jetzt eine einheitliche Ersatzrate von 85 Prozent vor. Erleidet eine Branche beispielsweise in diesem Jahr einen Ergebnisrückgang um 60 Prozent, würden jedem Unternehmen 51 Prozent des jeweiligen Vorjahresgewinns als Zuschuss gewährt – 60 Prozent mal 0,85. Bei einem Ergebnisrückgang um 80 Prozent läge der Zuschuss entsprechend bei 68 Prozent. Zwar ist der IfW -Vorschlag etwas teuer, sprengt aber nicht das Scholz-Budget, weil alle anderen Maßnahmen aus den Hilfs- und Konjunkturprogrammen inklusive der Staatsbeteiligungen an Unternehmen wegfallen könnten.