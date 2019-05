„Kein Revolutionär“

Ex-Leiter der Polizeischule Eutin ins Amt als neuer Kieler Polizeichef eingeführt

von Rieke Beckwermert

24. Mai 2019, 09:44 Uhr

Kiel | In Polizeikreisen galt diese Position für viele als überfällige Rehabilitation: Der frühere Leiter der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung Eutin, Jürgen Funk (58, kleines Foto), wurde gestern in sein Amt als Leiter der Polizeidirektion Kiel eingeführt. Die Nachfolge von Thomas Bauchrowitz hatte er bereits im April angetreten. Sein Vorgänger war im Sommer 2018 an die Spitze des Landeskriminalamts gewechselt.

Innenminister Hans-Joachim Grote lobte Funk bei der Feierstunde im Rathaus vor Bundestags- und Landtagsmitgliedern sowie Vertretern von Landespolizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten als verantwortungsvollen, abwägenden Polizisten. In seiner Amtszeit habe er schon bewiesen, dass er eine derartige Position ausfüllen kann: „Sie haben große Direktionen wie die in Eutin und ländliche wie die Polizeidirektion Ratzeburg kennengelernt. An der Polizeiakademie in Münster bereitete Funk Führungskräfte auf Großeinsätze vor.

Nun ist Funk als Kieler Polizeichef für rund 1.100 Polizisten in der Landeshauptstadt Kiel und dem Kreis Plön verantwortlich. Noch vor der Kieler Woche erwartet ihn der nächste größere Einsatz rund um die Innenministerkonferenz Mitte Juni in Kiel, zu der bereits mehrere Demonstrationen angemeldet worden sind.

In einer nüchtern gehaltenen Ansprache bedankte sich Funk bei Grote für das Vertrauen. Über seinen Führungsstil sagte er: „Ich bin eher ein Optimierer als Revolutionär.“ Er setze lieber ein Skalpell als ein Messer an. Ein fairer Umgang sei sein „ganz persönliches Anliegen“.

Funk war 2016 aus Eutin versetzt worden, nachdem 2015 unter Polizeischülern sexuelle Anzüglichkeiten sowie frauen- und fremdenfeindliche Sprüche bekannt geworden waren. Ihm selbst waren jedoch keine Fehler vorgeworfen worden. Zur beruflichen Vergangenheit in Eutin wollte er sich indes nicht äußern – „da hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss Exklusivrechte“. Er halte es mit Bill Gates – und wolle die Lektionen beherzigen, „die uns unsere Niederlagen lehren“.