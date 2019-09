Kein Land für Hochqualifizierte

Nirgends ist der Anteil von Studien- und Fachschulanfängern so klein wie im Norden – die Wirtschaft sorgt sich, die Minister beruhigen

11. September 2019, 21:13 Uhr

kiel/berlin | In keinem deutschen Bundesland beginnen so wenige Menschen eine hochqualifizierte Ausbildung wie in Schleswig-Holstein. Das geht aus gestern in Berlin veröffentlichten Zahlen der Statistischen Ämter von Bund und Ländern hervor. Demnach nahmen in Schleswig-Holstein zuletzt nur 39 Prozent eines Jahrgangs entweder ein Studium auf oder eine Ausbildung an Fachschulen für Meister, Techniker oder Erzieherinnen. Im Bundesschnitt waren es dagegen 60 Prozent, in Hamburg 80, in Berlin gar 92. Auch die Zuwachsrate bei dieser Quote ist im Norden die kleinste: Sie stieg in den letzten elf Jahren nur um 8 Prozentpunkte, von 31 auf 39. Deutschlandweit lag das Plus dagegen bei 17 Punkten, in Berlin bei 40.

Das heißt nun nicht, dass die jungen Schleswig-Holsteiner zu blöd für anspruchsvolle Bildungsgänge sind – sie absolvieren sie nur woanders. „Während Berlin von hohen Studienanfänger-Anteilen aus anderen Bundesländern und dem Ausland profitiert, verliert Schleswig-Holstein Studienanfänger an andere Länder“, sagte Christel Figgener vom Statistischen Landesamt in Hessen, das bei den Länderbehörden die Federführung für das Thema Bildung hat.

Als Grund für die Misere im Norden nannte Figgener zum einen die geringe Zahl an Hochschulen im Land: „Das ist in Schleswig-Holstein einfach etwas dünn.“ Zum anderen spiele bei der Studienplatz-Nachfrage eine Rolle, für wie attraktiv die Bewerber die jeweiligen Hochschulstädte hielten.

Die geringe Anfängerquote in hochqualifizierten Bildungsgängen schlägt sich in Schleswig-Holstein auch im Ausbildungsniveau der Erwerbsbevölkerung insgesamt nieder – ein Indiz dafür, dass einmal abgewanderte Studienanfänger oft auch später nicht wieder ins Land zurückkehren. So sind im Norden nur knapp 25 Prozent der Menschen im Alter zwischen 25 und 64 hochqualifiziert. Schlechter ist nur Sachsen-Anhalt mit 22 Prozent. Der Bundesschnitt liegt bei 29 Prozent. Am besten schneidet auch hier Berlin ab mit 42 Prozent, gefolgt von Hamburg mit 37.

Die Wirtschaft im Land sieht die Daten mit Sorge. „Wegen der begrenzten Zahl der Studienplätze in Schleswig-Holstein verschlägt es leider viele Hochqualifizierte zum Studium in ein anderes Bundesland – und die können auch nur sehr schwer zurück ins Land gelockt werden“, bedauerte Sebastian Schulze, Sprecher der Unternehmensverbände Nord. Er forderte ein größeres und in Norddeutschland besser abgestimmtes Studienangebot. „Hier können wir sicherlich noch besser werden.“ Zudem forderte Schulze eine „intensivere Industrie- und Clusterpolitik, die bestehende Unternehmen stärkt und neue ins Land holt“. Zudem müsse das Land attraktiver werden: „Die Unternehmen stehen oft vor großen Herausforderungen, High Potenzials in den echten Norden zu locken, da andere Regionen insbesondere bei den Jüngeren angesagter sind.“

Der Kieler Wirtschaftsminister Bernd Buchholz zeigte sich dagegen gelassen. Zwar drohe im Land bis 2035 eine demografiebedingte Lücke von bis zu 300 000 Fachkräften. Doch deren „weitaus überwiegender Anteil“ benötige nur eine mittlere Qualifikation wie eine duale Berufsausbildung. „Ein unterdurchschnittlicher Anteil an Studienabgängern wird Schleswig-Holsteins Wirtschaft nicht vor größere Probleme stellen“, sagte FDP-Mann Buchholz. Er wolle sogar künftig bei der Berufsorientierung an Gymnasien „viel stärker die Chancen einer dualen Ausbildung herausstellen und sie als Alternative zum Studium propagieren“.

In dieselbe Kerbe schlug Bildungsministerin Karin Prien. Zwar räumte sie ein: „Die Zahlen des Ländervergleichs dürfen uns nicht zufriedenstellen.“ Doch sei zu bedenken, dass die duale Berufsausbildung in Schleswig-Holstein wegen des „starken Mittelstands“ einen „hohen Stellenwert“ habe. „Der Arbeitsmarkt und die Beschäftigungslage in unserem Land bieten gerade auch Beschäftigten mit Berufsausbildung und mittleren Schulabschlüssen sehr gute Karrierechancen“, sagte die CDU-Politikerin. Während Stadtstaaten traditionell Studierende anzögen, habe Schleswig-Holstein eben „eine starke Ausbildungslandschaft“.