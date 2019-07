Kein ganz alltäglicher Urlaub

In einem bundesweit einzigartigen Familienseminar können Eltern mit ihren behinderten und nicht-behinderten Kindern entspannen

von Kay Müller

04. Juli 2019, 21:06 Uhr

Lübeck-Travemünde | Urlaub. Das ist das erste Wort, das Anna Nagel sagt, wenn man die 13-Jährige fragt, was ihr am besten an der Ostsee gefällt. Denn für das junge Mädchen ist es nicht selbstverständlich, dass sie mit ihrer Familie entspannte Ferien verlebt.

In einem bundesweit einzigartigen Familienseminar des Landesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Schleswig-Holstein können zum 54. Mal Familien mit behinderten und nicht-behinderten Kindern einmal im Jahr in Brodten bei Lübeck-Travemünde eine Woche lang eine Mischung aus Fortbildung, Erfahrungsaustausch und Entspannung erleben. So wie Familie Nagel aus Kronprinzenkoog (Kreis Dithmarschen), die mit ihrer geistig behinderten Tochter Anna und ihrem nicht-behinderten Sohn Jakob an die Ostsee gekommen sind. 450 Euro Eigenanteil zahlen sie für die Woche, der Rest wird über die staatliche Eingliederungshilfe und vor allem durch Spenden an den Landesverband finanziert. „Wir bekommen hier eine richtige Rund-um-Versorgung“, sagt Annas Mutter Kathrin.

Urlaub ist für die Familie sonst nicht automatisch Entspannung. Die Nagels waren schon häufiger auf Mallorca. „Aber Anna braucht immer Betreuung, sie geht eben gern auf Leute zu – und wir wollen nicht, dass die sich belästigt fühlen“, sagt Kathrin Nagel. „Es muss eben immer jemand da sein.“

Was Anna genau hat, das weiß niemand. Die Eltern merken schon nach ihrer Geburt, dass ihr Mädchen anders ist als andere. Sie muss gleich operiert werden, entwickelt sich langsamer als andere Kinder. Die Eltern beginnen eine Odyssee zu Ärzten und durch Kliniken, eine Diagnose bekommen sie nicht. „Wir haben es irgendwann aufgegeben“, sagt Kathrin Nagel. Sie leben mit der Behinderung ihrer Tochter, die den Alltag mitbestimmt. Heute ist Anna auf dem Entwicklungsstand einer Zwei- bis Dreijährigen. Aber sie kann laufen, radfahren, schwimmen, ist seit ein paar Monaten trocken. „Ihre Sprache wird immer besser, wir verstehen jetzt eigentlich immer, was sie meint. Es geht immer ein bisschen voran“, sagt ihr Vater Philip. Auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb ist Anna immer mit dabei – hilft bei einfachen Arbeiten. Aber Anna braucht Hilfe, beim Anziehen, bei der Körperpflege – und eben Aufsicht.

Die muss in Brodten nicht immer die Familie leisten. Auf dem Gelände gibt es 14 Betreuer für 35 Kinder, sagt Miriam Hornung vom Landesverband. „Wir wollen bewusst den Eltern auch Freiräume geben, die sie sonst in ihrem oft anstrengenden Alltag nicht haben.“ Davon können auch Geschwister wie Jakob profitieren, der oft auf seine Schwester aufpasst oder mit ihr spielt. „Er ist ein toller Helfer, der allerdings manchmal unter den Zickereien seiner pubertierenden Schwester leiden muss“, wie Mutter Kathrin erzählt, die halbtags noch einen Job in einer Chemiefabrik in Brunsbüttel hat.

Sie hat sich bei dem Seminar schon Fachvorträge über Pflege- und Unterstützungsmöglichkeiten für behinderte Kinder angehört und einen „Rücken-fit-Kursus“ besucht, den vor allem Eltern nutzen, die ihre behinderten Kinder viel tragen müssen. Sonst genießt die 42-Jährige die freie Zeit und Momente allein oder mit ihrem Mann, bei Dingen, die für andere Ehepaare ganz selbstverständlich sind – zum Beispiel eine Fahrradtour zu zweit. „Das haben wir schon jahrelang nicht mehr gemacht“, sagt Kathrin Nagel. Im Urlaub in Brodten geht es.