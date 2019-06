Kein Freibad: „Ein soziales Desaster“

Uwe Hagge, Pastor im Kieler Stadtteil Gaarden, ist auf die Rathauspolitiker nicht gut zu sprechen

von Margret Kiosz

28. Juni 2019, 12:54 Uhr

Kiel | Die Kieler wissen sich zu helfen. Weil die Stadt das Freibad Katzheide in diesem Sommer nicht öffnet und das nagelneu, aber völlig veralgte Hörnbad für drei Wochen schließen muss, springen Jung und Alt in die Förde – und zwar dort, wo es eigentlich wegen des Schiffsverkehrs verboten ist.

Die Verantwortlichen im Rathaus, die den „Wildschwimmern“ noch im vergangenen Sommer mit Bußgeldern drohten, drücken jetzt beide Augen zu. Sie haben offenbar ein schlechtes Gewissen. Im Hörnbad hat nur der kleine Außenpool – jede Hotelanlage hat einen größeren – und eine Mini-Liegewiese geöffnet. Für Schwimmer keine Alternative und mit 6,80 Euro auch zu teuer. Das Freibad Katzheide hingegen hat eine 16000 Quadratmeter große Liegewiese und drei große Wasserflächen in Waldrandnähe. Doch das Eingangstor ist abgeschlossen.

Am liebsten hätte die Stadt das Bad im Problemstadtteil Gaarden für immer dicht gemacht, doch mit einem Bürgerbegehren verhinderten die Kieler diesen Verwaltungsakt 2016. Notgedrungen fügte sich das Rathaus dem Volkswillen und versprach, das Becken zu sanieren. Es wird verkleinert, die beliebten Sprungtürme geschleift. Baubeginn Herbst 2018. Doch davon ist nichts zu sehen. Kein Bauschild , keine Bagger. „Wir befürchten, nicht einmal 2020 hier baden zu können“, schreibt Uwe Hagge von der Initiative „Katzheide Ja“ und Pastor in Kiel Gaarden in einem offenen Brief an den Bürgermeister. „Der derzeitige Ablauf des Verfahrens lässt auf einen Verzögerungstaktik schließen“ heißt es in dem Brief. Auf Nachfrage wird er deutlicher: „Bestensfalls liegt es an mangelnder Planung, schlimmstenfalls fehlt der politische Wille, sich um unsere Problem zu kümmern“.

Den einstimmigen Antrag des Ortsbeirates, das Bad – wenn schon nicht gebaut wird – wenigsten in dieser Saison zu öffnen, lehnte die Ratsversammlung ab. Sozialdezernent Stöcken (SPD) wird mit dem Satz zitiert: „Würden wir jetzt wieder Wasser in das Becken einlassen, hätte das eine Umweltkatastrophe zur Folge.“ Doch aktuelle Fotos zeigen, die Becken sind randvoll mit Wasser. Die Befürchtungen der Bürgerinitiative, dass man auch 2020 in Katzheide nicht schwimmen kann, bekommen sogar neue Nahrung: Die Ausschreibungen sind noch nicht mal abgeschlossen.

Die Bürger sind sauer. Im Internet kursieren Listen, was in Kiel alles nicht klappt: Seit drei Jahren ist die Kiellinie auf einer Länge von 500 Metern gesperrt, weil die Spundwand rott ist. Die stinkende Rolltreppe zu Karstadt/ Sophienhof wurde demontiert, wann Ersatz kommt, steht in den Sternen. Der Fähranleger Seegarten ist schwer reparaturbedürftig und in der Fußgängerzone herrscht massiver Leerstand. Selbst zur Kieler Woche kommen Bürger aus dem Kieler Umland nicht in die City, weil das Baustellenmanagement versagt. Kritiker haben den Kieler Werbeslogan „Sailing City“ längst umgewandelt in „Kiel, failing City“.

Zum Spotten ist Pastor Hagge aber gar nicht zumute. Für den Problemstadtteil Gaarden ist das geschlossene Freibad eine Katastrophe. „Für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche hat das Bad eine hohe Bedeutung“, so der Pastor. Wer noch im vergangenen Sommer die Menschenscharen gesehen habe, die mit Kinderwagen und Picknickkorb ins Freibad zogen, der wisse, wie gelebte Integration aussehe. Seit Jahren leben im direkten Umfeld des Bades tausende Sozialhilfeempfänger – vorwiegend Migrantenfamilien, aber auch einige Deutsche in Billigstwohnungen ohne Balkon oder Garten. Für sie ist das Schwimmbad Garten und Naherholungsgebiet zugleich. „Die hängen sonst auf dem Vinetaplatz ab und kommen im Zweifelsfall auf dumme Gedanken“, warnte Ulrich Hühn, Vorsitzender der Initiative „Katzheide,Ja“ schon 2017, als Stimmen für das Bürgerbegehren gesammelt wurden.

Im Rathaus verweisen die Verantwortlichen auf die „gut erreichbaren Strände“. Doch die sind vom Stadtkern mindestens sieben Kilometer entfernt, die Busanbindung ist teilweise miserabel und nicht alle Eltern lassen ihren Nachwuchs alleine fahren.

Hagge hält den Hinweis auf die Stände für „gelinde gesagt flapsig“. Das könne nur jemand sagen, „der auf dem Westufer wohnt - wohl im Nobelviertel Düsternbrook – und keine Ahnung vom Leben der Menschen auf dem Kieler Ostufer hat“, wettert der sonst als besonnen geltende Pastor. „Manche Kinder haben das Meer noch nie gesehen, die wissen gar nicht, dass sie am Wasser wohnen“. Deren Eltern würden sie nie im Bus an den Strand fahren lassen. Überall werde darüber geklagt, dass die Sozialarbeit in Kiels Multikulti-Stadtteil Gaarden Millionen verschlinge. „In Katzheide wurde Sozialarbeit fast für umsonst geleistet, weil die Kinder wussten , wo sie bei dieser Hitze hinkönnen“, so Hagge. Das habe etwas mit „Völkerverständigung, sozialer Selbsthilfe und natürlicher Freizeitgestaltung zu tun“.