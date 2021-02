Kein Bock auf Corona-Blues

Handballverband stellt Konzept für den weiteren Verlauf der Saison 20/21 vor – und trifft auf großes Interesse der Vereine

von Holger Petersen

03. Februar 2021, 17:18 Uhr

Neumünster | Rien ne va plus. Nichts geht. Wie fast alle Sportler im Land befinden sich die Handballer im Corona-Blues. Frust und Wehmut statt Fangen und Werfen. Ein paar Trainingseinheiten und wenige Punktspiele am Ende des vergangenen Sommers – das war’s bislang in Sachen Saison 2020/21. Die Durchführung einer regulären Spielzeit? Illusorisch! Nun scheint es aber Licht am Ende des Tunnels zu geben, denn der Handballverband Schleswig-Holstein (HVSH) hat den Clubs eine sportliche Perspektive aufgezeigt.

„Wir haben keine Lust mehr darauf, den Vereinen ständig nur die Verlängerung des Aussetzens vom Spielbetrieb zu verkünden“, sagte der HVSH-Geschäftsführer Sascha Zollinger. Als Landesverband habe man die Aufgabe, den Handballsport zu fördern und nicht (vorzeitig) zu verhindern. „Aus diesem Grund war es uns wichtig, dass wir eine Perspektive präsentieren und für alle Bedürfnisse ein Angebot vorhalten können.“

Das da lautet: Die Mannschaften der SH-Ligen und Landesligen im Männer- und Frauenbereich können folgende Optionen wählen:

> Aufstiegsrunde: Meister und Staffelsieger wird es nicht geben, wohl aber Aufsteiger. Die könnten, je nach Anzahl der Mannschaften, im Modus „jeder gegen jeden“ ausgespielt werden.

> alternativer Spielmodus: Freiwillige Teilnahme an Turnieren und Freundschaftsspielen. Denkbar wären Wettbewerbe im Pokalmodus mit Viertelfinale usw. oder im Final-Four-Modus an einem Wochenende.

> kein Spielbetrieb: Keine Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor dem Hintergrund, dass es keine sportlichen Absteiger gibt.

Wie sähe denn der zeitliche Rahmen aus? Fakt ist: Die Saison endet am 30. Juni 2021, danach ist nichts mehr möglich. Da wohl erst ab Ostern wieder der Sport langsam hochgefahren werden kann und es aus gesundheitlichen Gründen dann zunächst ein paar Wochen des Trainings bedarf, rechnet Sascha Zollinger damit, dass ein Spielbetrieb zirka von Mitte Mai bis Ende Juni möglich sei – wenn es das Infektionsgeschehen zulässt und die Politik zustimmt.

„Eine überdeutliche Mehrheit der Vereine möchte unseren Spielangeboten im Mai/Juni folgen, wenn bis dahin alles gut geht“, sagte Marco Piotraschke, Vizepräsident Spieltechnik im HVSH, zu den Ergebnissen einer Umfrage (siehe Grafik) unter den Vereinen. Dieser Trend wurde noch einmal deutlich in einer Videokonferenz, in der am Dienstagabend 65 Vereinsvertreter einen direkten Dialog mit den Mitgliedern des HVSH-Präsidiums sowie der Spielkommission führten.

Im Vorwege hatte der HVSH die Clubs angeschrieben und sie nach ihren individuellen Bedürfnissen gefragt. Die Resonanz war angesichts einer Rücklaufquote von 85 Prozent äußerst positiv. „Unser Angebot ist gut angekommen“, so Zollinger.

Ende Januar hatte es auch eine Videokonferenz mit den Kreisverbänden (KHV) gegeben. Dabei hatten 13 der 14 Verbände bekundet, das Konzept des HVSH in ähnlicher Form in ihrem Gebiet umsetzen zu wollen. Allein der KHV Segeberg entschloss sich, den Spielbetrieb einzustellen. Und was ist mit dem Nachwuchs? Der Bereich C- bis A-Jugend wird heute Abend Thema einer Sitzung sein.

Der HVSH-Geschäftsführer jedenfalls verbreitet leisen Optimismus. Er hofft, dass bald wieder die Handbälle durch die Sporthallen im Lande fliegen. „Wie es dann letztlich kommt, das weiß man nicht. Ich wünsche mir inständig, dass wir in dieser Saison noch spielen dürfen“, sagte Sascha Zollinger und fügte noch hinzu: „Aber versprechen kann ich es leider nicht.“