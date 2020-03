von Margret Kiosz

24. März 2020, 18:43 Uhr

Abi-Prüfungen abgesagt

Der Tag der großen und kleinen Realisten: Am Morgen sagt das Olympische Komitee die Sommerspiele in Japan ab, am Nachmittag Bildungsministerin Karin Prien in Kiel die Abiturprüfungen. Die erste Entscheidung war längst überfällig, die zweite just in time. Spätestens seitdem das öffentliche Leben durch strenge Ausgangsbeschränkungen lahm gelegt wurde, ist klar: Die traditionelle Abi-Prüfung ist in diesem Schuljahr nicht mehr unter regulären Bedingungen durchzuführen.

Kein Beinbruch! Zwei Drittel der Abiturnote sind bereits durch die Leistungen in den Fächern erbracht. Der Rest wird hochgerechnet. Dass dabei die eine oder andere Eins vor dem Komma dem Virus zum Opfer fällt, ist angesichts der Opfer, die andere bringen müssen, vertretbar. Hilfsweise können Unis in harten Numerus-clausus-Fächern im Herbst – wenn hoffentlich das Schlimmste überstanden ist – Aufnahmetests durchführen.

Ältere Jahrgänge erinnern sich sicher noch gut an die Kurzschuljahre, die ein Leben lang als Ausrede für Wissenslücken herhalten mussten. Die Prüflinge des Jahrganges 2020 werden vielleicht als Pandemie-Abiturienten in die Bildungsgeschichte eingehen.