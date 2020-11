Kein Amateurfußball mehr in diesem Jahr?

SHFV-Präsident Uwe Döring hält Wiedereinstieg unmittelbar vor Weihnachten für wenig sinnvoll und hofft auf einen milden Januar

03. November 2020, 13:59 Uhr

Kiel | Uwe Döring hat eine bewegte Woche hinter sich. Der neuerliche sportliche Lockdown hatte sich nach den stark steigenden Corona-Zahlen zwar angedeutet, aber wie er letztlich zu Stande kam, überraschte den Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) doch.

Der Reihe nach: Am Dienstag vergangener Woche verkündete Ministerpräsident Daniel Günther erneute Einschränkungen im Sport, die den Fußballerinnen und Fußballern im Lande zumindest noch ein Hintertürchen offen gelassen hätten (Testspiele, Trainingsbetrieb zumindest in Kleingruppen). Dann meldeten sich Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack und Staatssekretärin Kristina Herbst und luden die Vertreter der Teamsportarten (Fußball, Handball, Basketball, Volleyball) für Mittwochabend zu einer Videokonferenz, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Das virtuelle Meeting wurde jedoch verschoben, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs am Mittwoch weitergehende Einschränkungen beschlossen hatten.

Die Videokonferenz fand dann zwar am Donnerstag statt, „aber da war dann nichts mehr zu machen“, berichtet Döring bedauernd. Keine Spiele, kein Training – der SHFV-Chef ist betroffen. „Ich denke besonders an die Kinder und Jugendlichen. Für sie ist es so wahnsinnig wichtig, dass sie mit anderen zusammenkommen“, sagt er. Nicht nur unter sportlichen, sondern vor allem aus sozialen Gesichtspunkten. „Schulsport ist möglich, warum dann nicht auch Fußball draußen?“, fragt Döring. „Man hat uns deutlich zu verstehen gegeben, dass 75 Prozent aller Neuinfektionen nicht mehr zurückzuverfolgen sind und deshalb alles, was unter Freizeit läuft, hinten anstehen muss.“ Da ist es zweitrangig, ob gute Hygienekonzepte vorliegen oder die Ansteckungsgefahr auf dem Fußballplatz als eher gering eingeschätzt wird.

Und wie geht es nun weiter? „Wir wissen alle nicht, was passiert. Es ist schade, dass wir nach so langer Zeit noch nicht weiter sind mit der Corona-Behandlung“, sagt Döring nachdenklich. Er rechnet nicht damit, dass die Beschränkungen am 30. November wieder aufgehoben werden. Selbst wenn, spricht wenig dafür, dass in Schleswig-Holstein in diesem Jahr noch Amateurfußball gespielt wird. „Wir wollen unseren Mannschaften 14 Tage Zeit geben, um wieder in den Spielbetrieb einzusteigen. Und ergibt es Sinn, am Wochenende vor Weihnachten zu spielen?“, fragt Döring, der seit 2019 an der Spitze des SHFV steht. Er hofft auf einen milden Januar und die Möglichkeit, dann Nachholspiele auszutragen. Der zweite Lockdown betrifft auch den Verband. Möglich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit gehen müssen.

Die Themen Gesundheitsvorsorge, Integration, Inklusion sind Döring gerade jetzt besonders wichtig. „Da müssen wir im Dialog mit der Politik und auch innerhalb des Landessportverbandes noch stärker betonen, dass das gerade in den Teamsportarten geleistet wird“, unterstreicht er und bilanziert nüchtern: „Golfplätze und Tennishallen bleiben geöffnet – Verlierer sind die Mannschaftssportarten.“ Das Verständnis für die Maßnahmen überwiege in der Fußballfamilie aber dennoch. „Es gibt Mannschaften und Spieler, die gesagt haben, dass sie derzeit nicht weiterspielen wollen“, weiß Döring und fügt an: „Man muss auch berücksichtigen, dass Arbeitgeber nicht begeistert sind, wenn ihre Mitarbeiter in Quarantäne müssen.“

Was bleibt, ist die Hoffnung auf eine positive Entwicklung der Corona-Zahlen und der Appell des SHFV-Präsidenten: „Geht auch in der dunklen Jahreszeit raus und bewegt Euch allein oder zu zweit an der frischen Luft.“