Katrin Hammon in den Top Ten

26. Kiel-Marathon: Über 1500 Aktive bei Sturm und Dauerregen an der Förde auf den Beinen

von Holger Petersen

25. Februar 2020, 15:26 Uhr

Kiel | Ungemütlicher können Laufbedingungen kaum sein: Anhaltender Dauerregen und heftiger Wind erschwerten den über 1500 Aktiven beim 26. famila-Kiel-Marathon trotz relativ milder Temperaturen das Läuferleben an diesem Tag deutlich. Bei Schleswig-Holsteins größter Winterlaufveranstaltung standen auf einer Wendepunktstrecke am Ufer der Kieler Förde alle drei klassischen Straßenlauf-Distanzen auf dem Wettkampfprogramm.

Während sich die meisten Läufer mit dem Halbmarathon oder dem 10-km-Lauf als Formtest begnügten, wagten sich knapp 300 Ausdauercracks an die volle Marathondistanz und ließen sich 42,195 Kilometer lang nass regnen und durchpusten. Nicht wenige mussten den rauen Bedingungen Tribut zollen und sich im Laufe der langen Strecke schon früh von ihren Zeitambitionen verabschieden. Doch es gab auch die Unverwüstlichen, die sich nicht zermürben ließen und auch gegen den Wind eisern ihr Tempo fast wie geplant durchziehen konnten.

Zu diesen gehörten neben dem aus England angereisten Sieger Josh Sambrook (Cambridge/2:36:25 Std.) und der siegreichen Berlinerin Almut Dreßler (2:55:53 Std.) auch vier Marathonies von der Schlei. Katrin Hammon bewies in Kiel Durchhaltewillen und läuferische Klasse. In ihrem dritten Rennen für den Borener SV lief sie zum dritten Mal eine persönliche Bestzeit. Die 42,195 km an der Kiellinie absolvierte sie in bärenstarken 3:36:25 Stunden und lief als Zehnte der Gesamtwertung über die Ziellinie am Ostseekai.

Damit war die 40-jährige BSV-Läuferin die schnellste Schleswig-Holsteinerin im Teilnehmerfeld und holte auch den Sieg in ihrer Altersklasse W40. „Der Lauf hat trotz allem echt Spaß gemacht und war ein gutes Rennen für mich“, freute sich Hammon und dankte auch zwei wichtigen Helfern. Während der gesamten Strecke konnte sie auf ihren Pacemaker Peter Jansen zählen, der sie gemeinsam mit dem drei von vier Runden mitlaufenden Tim-Ole Petersen bestmöglich auf Tempo hielt und vor den Windböen schützte.

BSV-Läuferin Birgit Goos biss sich bei den rauen Bedingungen ebenfalls unermüdlich durch und erreichte das Ziel nach 4:12:55 Stunden (2. Platz W60/ 26. Gesamt) das Ziel. Sven-Olaf Bilinger von Spiridon Schleswig spulte die 42,195 km an der Kiel-Linie in 3:57:18 Stunden ab (28. Platz M45/ 110. Platz Gesamt).

Auf der Halbmarathonstrecke erlief BSV-Läufer José Molero-Membrilla in 2:07:03 Stunden den zweiten Platz der Klasse M75, während der Norderbraruper Winfried Stephani als Vierter der M60 (1:44:04) einen Podiumsplatz knapp verpasste.

Richtig schnell düste Hauke Timme vom TSV Fahrdorf beim 10-km-Lauf über die verregnete Strecke und lief nach 33:30 Minuten als zweitschnellster Mann ins Ziel. Seine drei Wochen alte Bestzeit konnte der 29-Jährige aber bei den unfreundlichen Bedingungen auch nicht angreifen.