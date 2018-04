Antisemitismus-Debatte : Karin Prien: „Erinnerungskultur gehört zu unserer Identität“

Kultusministerin Karin Prien über jüdisches Leben in Schleswig-Holstein und Übergriffe in Berlin.

von Dieter Schulz

20. April 2018, 10:16 Uhr

Frau Prien, vor 70 Jahren wurde der Staat Israel gegründet. Was empfinden Sie an solch einem Tag angesichts der antisemitischen Übergriffe in Berlin?

Für mich ist das ein wichtiges Datum, weil die Gründung des Staates Israel seinerzeit eine Antwort auf die Verfolgung und das Schicksal der Juden in der Nazi-Diktatur war. Wenn wir an solch einem Tag – nicht zum ersten Mal in den vergangenen Wochen – über verbale und tätliche Angriffe auf jüdische Mitbürger sprechen müssen, dann finde ich das beschämend und schwer auszuhalten. Wir müssen dazu als Gesellschaft eine klare Haltung entwickeln.



Nun ist Antisemitismus kein neues Phänomen, aber scheinbar ein zunehmendes?

Wir haben dazu nur begrenzt statistische Erhebungen – das habe ich immer schon kritisiert. Wir müssen solche Vorfälle klar als antisemitisch erfassen und nicht verbrämt als „politisch oder religiös motiviert“. Antisemitismus muss beim Namen genannt werden, das wäre ein erster wichtiger Schritt. Ich kann also für Schleswig-Holstein keine belastbare Aussage treffen; aus den jüdischen Gemeinden höre ich allerdings, dass es ein zunehmendes Phänomen ist.



Auch mit neuen Qualitäten?

Ja, in zweierlei Hinsicht. Zum einen können über soziale Netzwerke inzwischen Tabubrüche bis hin zur Leugnung des Holocaust geäußert werden -– das war noch vor Jahren gar nicht denkbar. Da gibt es unter dem Deckmantel der „political correctness“ eine Veränderung der öffentlichen Diskussion, die in Wirklichkeit Grenzen durchbricht. Das halte ich für gefährlich.

Zum anderen haben wir als Einwanderungsgesellschaft in den letzten Jahren besonders viele Menschen aus dem arabischen Raum aufgenommen. Nach meinem Verständnis gehören die Haltung gegen Antisemitismus sowie die Freundschaft mit dem jüdischen Volk und mit Israel nicht nur zur Staatsräson, sondern sie beschreiben auch Identität, sind identitätsstiftend. Für viele, die neu zu uns kommen, ist das nicht so, und darüber müssen wir reden. Wir müssen denjenigen, die bei uns bleiben wollen, klarmachen, dass wir eine antisemitistische Haltung nicht tolerieren.



Aber Antisemitismus bekommt mit menschenverachtenden Texten selbst bei der Echo-Verleihung eine Bühne…

Beim Echo geht es immer um Kommerz, nicht um Qualität. Trotzdem ist es für mich nicht nachvollziehbar, Musikern mit solch antisemitischen und frauenfeindlichen Texten einen Preis zu verleihen. Ich finde das mehr als instinktlos und freue mich, dass einige ausgezeichnete Künstler ihre Preise mittlerweile zurückgegeben haben. Antisemitismus ist in Deutschland ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es gibt nach wie vor den Antisemitismus von rechts, aber es gibt auch den als „Israel-Kritik“ verbrämten Antisemitismus von links. Deshalb brauchen wir eine Debatte, die weit über den Antisemitismus unter Einwanderern hinausgeht.

Was kann Schule dabei leisten?

Wir werden ab dem kommenden Schuljahr an den Schulen im Land antisemitische Übergriffe und Vorfälle auch als solche erfassen und dann auch aufarbeiten. Ich lasse außerdem überprüfen, inwieweit sich die Lehrpläne mit den Themen Demokratiebildung, Antisemitismus und der Geschichte des Staates Israel befassen.

Sie haben sich bei den Haushaltsberatungen für die Gedenkstätten im Land stark gemacht…

Die intensive Pflege der Erinnerungskultur ist für unser Land und für mich persönlich ein wichtiges Thema. Es ist mein Anliegen, noch mehr Schülerinnen und Schüler in die Gedenkstätten zu bringen – keine Zwangsbesuche oder eine Ritualisierung, es sollen vielmehr um Erinnerung und das Thema Gedenkstätten im Unterrichtsgespräch Diskussionen stattfinden. Für mich gehört Erinnerungskultur zu unserer Identität und – genau wie lebendiges jüdisches Leben – zu Schleswig-Holstein. Wir werden die Unterstützung der jüdischen Gemeinden auf die Stufe eines Staatsvertrages stellen, dazu wird es am 26. September einen Festakt von Landtag und Landesregierung geben.

Ihre beiden Großväter waren Juden. Ist jüdisches Leben für Sie mehr als Religion?

Mein Vater war der Meinung, dass es nach Auschwitz keine Religion mehr geben kann. Ich teile dies nicht, obwohl ich damit aufgewachsen bin. Jüdisches Leben ist mehr als der Gang in die Synagoge. Die Gemeinden leisten wichtige Jugendarbeit und es gibt viel jüdische Kultur, die es lohnt kennenzulernen. Das geht weit über spirituell eng Gefasstes hinaus.