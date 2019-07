Juni: Weniger Kieler arbeitslos als im Vormonat

von Rieke Beckwermert

01. Juli 2019, 10:22 Uhr

Kiel | Saisonbedingter Rückgang der Arbeitslosigkeit in Kiel im Juni: Die Zahl der arbeitslosen Menschen (insgesamt: 10.561) in der Landeshauptstadt Kiel ist im Vergleich zum Vormonat Mai um 187 oder 1,7 Prozent gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat ging die Zahl der Arbeitslosen deutlich um 610 oder 5,5 Prozent zurück. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 7,6 Prozent. Im Vergleich mit den anderen kreisfreien Städten im Land liegt die Quote damit hinter Lübeck (7,1 Prozent), aber vor Flensburg (7,7 Prozent) und Neumünster (7,9 Prozent).