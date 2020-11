„Junge Fachkräfte bleiben gefragt“

Messe für Auszubildende Nach Absage von „Berufe live“ bietet Arbeitsagentur Elmshorn Alternativen / Interview mit Gerold Melson

06. November 2020, 13:04 Uhr

Kreis Pinneberg/ Elmshorn | Azubi-Börse, Nachwuchs-Campus, Messe für Auszubildende – der umworbene Nachwuchs auf der Suche nach einem passenden Job hat die Qual der Wahl. Zum 11. Mal wollte auch das Netzwerk aus Stadt Elmshorn, Stadtmarketing Elmshorn, VR Bank in Holstein, Sparkasse Elmshorn, Bundesagentur für Arbeit, Kreishandwerkerschaft, berufsbildenden und allgemeinen Schulen zur Messe „Berufe live“ im und am Rathaus der Stadt Elmshorn einladen. Doch daraus wird nichts: Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung abgesagt.

Dagegen bleiben die zahlreichen Fragen der Bewerber – die Anzahl der Azubi-Anfänger lag 2019 bundesweit bei etwa 513 000. Wer Antworten auf die zahlreichen Details hat, ist Gerold Melson (kleines Foto), Sprecher der Agentur für Arbeit in Elmshorn. Wir haben den Experten – coronabedingt – online interviewt.



Was sollen die Nachwuchskräfte alternativ tun, wenn die Messe ausfällt? An wen sollen sie sich wenden, um Insiderwissen für einen Beruf zu bekommen?

Gerold Melson: Die Bundesagentur für Arbeit bietet eine breite Palette an Online-Angeboten von der Berufsorientierung bis zur Ausbildungsstellensuche und Bewerbung. Diese können bequem von zu Hause abgerufen werden. Sie können auch zur Vorbereitung auf eine telefonische Beratung mit der Berufsberatung genutzt werden. Beratungen finden derzeit überwiegend telefonisch oder online statt. Ausbildungssuchende können unter der kostenfreien Rufnummer (0800) 4 55 55 00 Kontakt aufnehmen. Interessante Online-Angebote sind

• der Erkundungstool ‚Check-U‘ (www.check-u.de) für den passenden Ausbildungs- oder Studiengang.

• Wer einen Hauptschulabschluss oder Mittleren Schulabschluss anstrebt, findet unter www.planet-beruf.de Infos und Reportagen zu Ausbildungssuche, Bewerbung und Berufswahl.

• Ausführliche Infos zu mehr als 3000 Berufen bieten das www.berufenet.arbeitsagentur. de oder das Filmportal www.berufe.tv.

• Junge Menschen vor dem Abitur finden Reportagen, Interviews und Informationen auf www.abi.de sowie auf www.studienwahl.de.

• Die Studiensuche und Auswahl von Studienort und Studienfach unterstützt die Seite www.arbeitsagentur.de/

studiensuche.



Wie präsentieren Unternehmen, Institutionen und Organisationen ihre Ausbildungs- und Arbeitsangebote dem Fachpersonal der Zukunft?

Gut präsentierte Ausbildungsangebote auf den Webseiten der Betriebe verschaffen Jugendlichen einen ersten Eindruck und wecken Interesse. Besonders engagierte Unternehmen präsentieren sich dort, wo sich die Jugendlichen im Netz aufhalten, beispielsweise in sozialen Medien oder auf Youtube. Digitale Ausbildungsmessen werden künftig mehr Raum gewinnen. Das persönliche Gespräch auf einer Präsenzmesse wie der „Berufe live“ werden Online-Messen aber nicht ganz ersetzen können.



Wie stellt sich die Azubi-Situation generell dar? Auf was für eine Situation treffen die Schulabgänger?

Zahlenmäßig wurden der Arbeitsagentur in diesem Jahr im Kreis Pinneberg so viele Ausbildungsplätze wie im Vorjahr gemeldet. Einzelne Branchen, die besonders von der Krise betroffen sind, wie die Bereiche Hotels und Gastronomie, Friseurgewerbe, Metall- und Elektroindustrie oder das Veranstaltungsgewerbe haben etwas weniger Stellen gemeldet. Dafür kamen aus anderen Branchen sogar mehr Angebote. Zu diesen Bereichen gehören beispielsweise das Bauhaupt- und Nebengewerbe, der Lebensmitteleinzelhandel und viele Handwerksbetriebe.



Und: Wie viele Azubis suchen im Vergleich zu Vorjahren überhaupt einen Lehrberuf? Sind es weniger geworden, weil sich mehr – in diesem Wintersemester 500 000 – für ein Studium entscheiden?

Ein Trend verdeutlicht sich seit einigen Jahren am Ausbildungsmarkt: Mehr Schüler streben einen höheren Schulabschluss an und gehen auf weiterführende Schulen. Sie fehlen zunehmend als Nachwuchskräfte in der betrieblichen Ausbildung. Zudem konnte die Berufsberatung durch die entfallene Präsenz in den Schulen und auf Berufsmessen in diesem Jahr weniger Jugendliche aktiv ansprechen. Dennoch haben sich mehr als 1600 Ausbildungssuchende in diesem Jahr aus dem Kreis Pinneberg bei der Berufsberatung gemeldet, das sind nur fünf Prozent weniger als im Vorjahr.

Welche Berufe sind begehrt?

Die Top-Fünf sind Kaufmann-/frau Büromanagement, Verkäufer/-in, Verkäufer/-in im Einzelhandel, Kfz-Mechatroniker und Medizinische(r) Fachangestellte(r).



Wie kann sich der Außenstehende eine Bewerbung unter Covid-19-Bedingungen vorstellen?

Bewerbungen sind auch in dieser Zeit kein großes Problem. Ausbildungsangebote findet man in der Jobbörse unter www.arbeitsagentur.de oder bei den Kammern und Unternehmen. Meist sind Bewerbungen auch schon online möglich. Eine erste Kontaktaufnahme kann ebenfalls online oder telefonisch erfolgen. Immer öfter werden Vorstellungsgespräche per Videointerview geführt. Wenn persönliche Gespräche im engsten Auswahlkreis notwendig sind, müssen die erforderlichen Hygienevorschriften von beiden Seiten eingehalten werden.



Wie sieht es aus mit den Job-Aussichten nach den insgesamt drei Jahren Azubi-Dasein?

Ausbildungsabsolventen, die in diesem Jahr mitten in der Corona-Pandemie ihre Ausbildung beendeten, hatten manchmal einen schwierigen Start. Dennoch, junge Fachkräfte bleiben sehr gefragt – selbst in Krisenzeiten. Eine betriebliche Ausbildung bietet hervorragende Startbedingungen in ein Berufsleben, das noch viele Entwicklungsmöglichkeiten in unterschiedliche Richtungen offenhält.