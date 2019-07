Juli-Wetter – ein Fall für die Geschichtsbücher

von Martin Jahr

30. Juli 2019, 16:38 Uhr

Der Juli 2019 geht in die Annalen des Deutschen Wetterdienstes ein: „Drei Tage in Folge 40 Grad, dabei 25-mal Höchstwerte von 40 Grad und mehr – das geht in die meteorologischen Geschichtsbücher ein“, sagt Wetterdienst-Sprecher Andreas Friedrich. Die Trockenheit erreichte dabei im Juli laut DWD „katastrophale Ausmaße“. Mit rund 55 Litern pro Quadratmeter fehlten dem Monat 31 Prozent zu seinem Soll.