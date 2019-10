Jukshausen als Schule des Lebens

Kinder und Jugendlich waren vier Tage lang Akteure und Macher in der Spielstadt

Avatar_shz von shz.de

21. Oktober 2019, 14:47 Uhr

SCHENEFELD | Vor dem Juks in Schenefeld leuchteten am Donnerstagnachmittag den großen und kleinen Besuchern die farbenprächtigen Bilder, hergestellt in dem Jukshausener Malatelier entgegen. Da hätte jeder Galerist seine Freude gehabt – denn alle Kunstwerke hatten innerhalb kurzer Zeit Käufer gefunden. Innen platzte das Juks förmlich aus allen Nähten. Grund: Die Abschluss-Präsentation des viertägigen Projektes Jukshausen, das vom 14. bis 17. Oktober stattfand.

Es ist das größte und erfolgreichste Projekt innerhalb des Ferienprogramms. Ein Beispiel mit Vorbildcharakter. Denn in Jukshausen konnten die Kinder die inhaltliche Dynamik des Spielstadtlebens selbstbestimmt steuern und produktiv gestalten. Und lernen, dass alle Regeln durch demokratische Mehrheitsentscheidung zu ändern sind. Das Helferteam um die Organisatorin Kerstin Werner hatte die Spielstadt Jukshausen vier Tage lang mit vollem Engagement begleitet. Ein Einsatz, der vom Jukshausener Bürgermeister-Duo Maxi (11) und Amelie (12) in den Begrüßungsworten gewürdigt wurde.

Wie kreativ und ergebnisreich diese vier Tage verlaufen sind, zeigten die jungen Akteure mit ihrem Bühnenprogramm, das mit Filmen, Akrobatik und Musik für beste Unterhaltung sorgte. Kurzfilme, die im Animations- und Filmstudio produziert worden waren, fanden nun ihren Weg auf die Leinwand. Verarbeitet wurden Themen von globaler Reichweite, Themen, die in der Erwachsenenwelt präsent sind und die junge Menschen derzeit beschäftigen. Da ging es um den Klimawandel („macht doch statt Malediven-Urlaub besser Urlaub an der Ostsee“) und eine Sprachnachricht von Eisbär Günter, der sich vor der Klimaerwärmung fürchtet, stimmte nachdenklich.

Zudem wurde das Thema Mobbing in der Schule aufgegriffen − und wie Betroffene damit umgehen könnten: Etwa durch offene Kommunikation und Gespräche mit der Schulsozialarbeiterin. Das Thema Spielsucht wurde am Beispiel von Max und seiner Mutter Anna verdeutlicht. Auch hierzu hatten die Kinder eine Lösung entwickelt. Max’ Mutter holt sich Hilfe beim Psychologen.

Nicht minder beeindruckend war die Darbietung, die Artist Nicolai mit rund 30 Kindern während der vier Tage auf die Beine gestellt hatte und nun zu Musik aus „Mary Poppins“ präsentierte. Mit einem selbst geschriebenen Hip Hop-Song, den „Sleepwalker“, der von einem deutschen Hip-Hop-Produzent, DJ, Dozent und Rapper), im Jukshausener Tonstudio mit den Kids aufgenommen hatte, endete die Veranstaltung unter großem Beifall.

Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) brennt für das Projekt: „Jukshausen ist wie Weihnachten. Die zunehmende Einwohnerzahl macht mich stolz“, erklärte sie. „Jukshausen und Schenefeld pflegen nun schon seit sieben Jahren eine Städtepartnerschaft, die am 11. Oktober 2012 feierlich urkundlich besiegelt wurde. Es ist mir jedes Jahr eine große Freude, diese Partnerstadt zu besuchen und die Begeisterung und die Fröhlichkeit der Jukshausener Bevölkerung mitanzusehen.“

Insgesamt gab es 17 Betriebe in Jukshausen, darunter Verwaltung, Malatelier, Betriebssport, Reisebüro und eine Feuerwehr. Diese war von der Freiwilligen Feuerwehr Schenefeld unterstützt worden, mit der es sogar einmal einen echten, kleinen Einsatz gab. Nicht zu vergessen das Jukshausener Tageblatt, in dem ein Interview mit Küchenhof erschienen ist.