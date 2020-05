Jugendliche Schläger gefasst

Avatar_shz von Frank Albrecht

08. Mai 2020

Norderstedt | Die Polizei hat in Norderstedt im Kreis Segeberg fünf Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren festgenommen, die zuvor mehrere Menschen mit Teleskopschlagstöcken angegriffen oder ihnen gegen den Kopf getreten haben sollen. Eine Polizistin hatte die Jugendlichen wiedererkannt, nachdem sie zuvor Videoaufnahmen der Taten ausgewertet hatte, teilte die Polizei gestern mit.

Den Angaben zufolge hatte die Behörde am Mittwoch einen Hinweis auf mehrere Videos erhalten, auf denen die Taten zu sehen waren. Am Mittwochabend habe sich die Beamtin, die tagsüber die Videos gesichtet habe, dann privat im Moorbekpark in Norderstedt aufgehalten und dort die Jugendlichen zufällig wiedererkannt, sagte ein Polizeisprecher. Sie informierte umgehend ihre Kollegen, die die Tatverdächtigen festnehmen konnten.

Derzeit werde geprüft, ob die Jugendlichen aus Norderstedt und Quickborn auch für weitere Körperverletzungen der vergangenen Wochen in Norderstedt verantwortlich sind.