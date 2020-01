Jörl-Viöl souveräner Turniersieger

Drittliga-Handballerinnen gewinnen alle drei Spiele in der Erich-Wobser-Halle

Avatar_shz von shz.de

05. Januar 2020, 16:37 Uhr

viöl | „Es war wieder eine gelungene Veranstaltung. Es gab in allen Spielen guten Handball, zu dem alle Mannschaften beigetragen haben“, meinte Thomas Blasczyk, Trainer der Drittliga-Handballerinnen der HSG Jörl-Viöl, nach dem eigenen Neujahrsturnier in der Erich-Wobser-Halle in Viöl. Bei der vierten Auflage gab sich sein Team keine Blöße und fuhr mit drei Siegen in drei Spielen den Turniersieg ein.

Den Auftakt machte das VR Bank Nord Allstar-Team gegen Vejle HK. Die aus Spielerinnen von HC Treia/Jübek, Schleswig IF, Bredstedter TSV und TSV Lindewitt zusammengestellte Nord-Auswahl zeigte gegen den favorisierten Drittligisten aus Dänemark eine gute Leistung, musste sich aber mit 15:20 beugen.

Danach legten die gastgebenden „Firebirds“ los und zeigten gegen den ehemaligen Drittliga-Kontrahenten SV Grün-Weiß Schwerin eine engagierte Vorstellung. So hatten die Mecklenburgerinnen keine Chance. Mit Tempohandball und einigen technischen Finessen überrannten die Gastgeberinnen den Oberligisten klar mit 29:14. In ihrer anschließenden zweiten Partie präsentierten sich die Schwerinerinnen zwar wesentlich stärker, doch auch die Allstars spielten wieder groß auf. Die Mischung von ehemaligen Topspielerinnen und hoffnungsvollen Talenten aus der Region stimmte, das von Harald Jacobsen betreute Team behielt mit 25:20 verdient die Oberhand.

Die vierte Turnierpartie war das Aufeinandertreffen der als Favoriten gestarteten HSG Jörl-Viöl und Vejle HK. Auch ohne Sabrina Maier, Laura Schultze, Raphaela Steffek und Svenja Pahl trumpften die Gastgeberinnen erneut groß auf. Die starke Kim Merle Köster und Lara Fischer, mit 21 Treffern beste Torschützin des Turniers, lenkten das Spiel. Dazu setzte auch die lange verletzte Stine Jansen Akzente. So setzten die „Firebirds“ zu einem wahren Höhenflug an. Die dänischen Gäste konnten das entfesselte Blasczyk-Team nicht stoppen, das mit 26:13 den nächsten Kantersieg feierte.

Vejle HK konnte sich danach mit 21:14 gegen Grün-Weiß Schwerin rehabilitieren und den zweiten Turnierplatz sichern. Echte Derbystimmung kam in der abschließenden Turnierpartie auf, als die HSG Jörl-Viöl und die Allstars aufeinander trafen. „Es ging zur Sache, keine Mannschaft hat einen Millimeter verschenkt“, so Thomas Blasczyk zum Hin und Her auf dem Parkett der Erich-Wobser-Halle.

Eine Vier-Tore-Führung der HSG konterten die Allstars und gingen ihrerseits mit zwei Toren in Front. Dabei konnten sie sich auf die beste Torhüterin des Turniers, die Bredstedterin Johanna Tüx, verlassen. Doch am Ende hatte die HSG, bei der Jane Andresen ihren Einstand gab und ihre ersten Tore erzielte, die größeren Reserven. Letztlich gab es einen 22:18-Erfolg und den verdienten Turniersieg.

„Alle Spielerinnen haben ihre Einsatzzeiten bekommen und sich eingebracht. Jane Andresen hat so gespielt, als wäre sie schon immer da. Wir freuen uns, dass sie eine echte Alternative ist und uns bereichern wird“, lobte Thomas Blasczyk die junge Rückraumspielerin, die im Sommer vom Bredstedter TSV über den TSV Nord Harrislee zur HSG gekommen war, zunächst aber wegen eines Auslandsaufenthaltes gefehlt hatte.