Nach Pleite gegen Spanien : Joachim Löws seltsame Rhetorik: „Irgendwie“ wird es schon weitergehen

Löw bleibt auch nach dem Desaster von Spanien Bundestrainer. Der deutsche Fußball hat seine Identität verloren, meint Jürgen Muhl.

von Jürgen Muhl

18. November 2020, 21:19 Uhr

Frankfurt | „Irgendwie.“ „Irgendwie“. „Irgendwie“. Zwölf Mal stammelt Joachim Löw in knapp drei Minuten den Begriff „Irgendwie“ in den andalusischen Himmel. Was immer er damit gemeint haben mag. Der Bundestrainer ist sich offenbar schon wenige Minuten nach dem Desaster von Sevilla sicher, dass es „irgendwie“ schon weitergehen werde. Das wird es. Und zwar mit ihm.

Es funktioniert schon lange nicht mehr

Die Ober-Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Cheftrainer der Deutschen Nationalmannschaft sind ganz eng beieinander. Noch näher sind sich DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Jogi Löw. Da kann kommen was will. Man will zusammenbleiben, wie am Mittwoch verkündet wurde. Löw setzt also seine Modenschau zusammen mit Assistenz-Trainer Markus Sorg auf der Trainerbank fort. Als Auslaufmodell. Irgendwie wird es schon funktionieren.

Weiterlesen: Löw nach Debakel unter Druck: Wer sollte ihn beerben? Stimmen Sie ab!

Irgendwie aber funktioniert es schon lange nicht mehr. Nicht erst seit Dienstagabend, als der deutschen Auswahl von den Spaniern, die zuletzt in der Ukraine verloren hatten und in der Schweiz über ein glückliches 1:1 nicht hinausgekommen waren, ein halbes Dutzend Tore eingeschenkt wurden. Eine historische Niederlage, die nicht einmal Donald Trump zum Sieg erklären könnte.

Historische Niederlage ohne Folgen

Vor über sieben Millionen von Corona genervten TV-Zuschauern. Sie hatten sich auf abendliche Fußball-Entspannung gefreut, wurden aber dermaßen enttäuscht, dass sie in der Mehrzahl wohl im Laufe der zweiten Halbzeit das Schlafzimmer aufgesucht haben. Die letzte Niederlage in dieser Größenordnung hatte es 1931 gegeben. 0:6 in Berlin gegen Österreich. Nur einmal verlor Deutschland noch höher: Das war 1909 beim 0:9 gegen England in Oxford. Damals noch ohne einen Trainer am Spielfeldrand. Der Kapitän gab den Ton an.

Dies ist vielleicht ein Zukunftsmodell für die seit Jahren vom Kurs abgekommene Nationalelf, die im Überschwang der Arroganz nach dem WM-Titel von 2014 als „Die Mannschaft“ durch die Welt flog. Ideengeber und Wortfinder: Oliver Bierhoff, dem Überheblichkeit nicht fremd ist. Er sollte umgehend den Teambus mit einer anderen Aufschrift versehen lassen. Denn eine „Mannschaft“ im herkömmlichen Sinn sitzt nicht mehr drin. Eher rund 20 Millionäre, die auf dem Spielfeld neben sich stehen, ihre Kontostände hochrechnen und nach dem Abpfiff ein halbes Dutzend nicht von der Einheit sechs unterscheiden können. Bei einigen der Herren Profis mag dieses Defizit auch vor dem Anpfiff bestehen. Das alles ficht „die Mannschaft“ nicht an. Weiß man doch in diesen Kreisen, dass irgendwie alles so weitergeht.

Keine Lehren aus WM-Vorrunden-Aus gezogen

Nach dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft 2018 – das ist gerade mal gut zwei Jahre her – bezichtigte sich Löw im Rahmen einer angeblichen DFB-Aufarbeitung selbst der Arroganz, die mit zum Pleiten-Turnier in Russland geführt habe. Zwei Niederlagen gegen Mexico und Süd-Korea, ein Sieg über Schweden. Das war es damals.

Ein Rauswurf stand nicht zur Diskussion, ein freiwilliger Rückzug erst recht nicht. Löw versprach Besserung. Kurz vor dem WM-Turnier hatte der DFB den Vertrag des damals schon schwächelnden Bundestrainers mit einer erheblichen Gehaltsaufbesserung verlängert. Es geht um zusätzliche Millionen. Und das ohne Not, war das Vertragsende noch lange nicht in Sicht. Nach der Vertragsunterzeichnung hatte es angesichts der Summe heftige Kritik aus dem Amateurlager gegeben. Hinter verschlossenen Türen. Die Kritiker bekamen von der DFB-Spitze einen Maulkorb und Löw kassierte.

Seit Russland ist es zu keiner spürbaren Qualitätsverbesserung gekommen. Einige Siege gegen leichte Gegner, das war es. Löw schwäbelt und schwächelt weiter. Und mauschelt sich unter der Fürhand von Bierhoff durch. Irgendwie wird es schon weitergehen, irgendwie auch bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr. Wenn sie denn stattfindet. Für den deutschen Fußball wäre es irgendwie besser, sie wird nicht angepfiffen.

Lesen Sie auch: Wie Löw und Bierhoff die 0:6-Demütigung gegen Spanien erklären

Die Nationalmannschaft liegt am Boden. Irgendwie ist das traurig. Und irgendwie werden Bierhoff und Löw erneut Worte finden, mit denen sie irgendwie alles erklären. Das Desaster von Russland und die Pleite von Spanien werden ihre Fortsetzung finden, solange Bierhoff und Löw ihr Spiel nicht beenden. Und DFB-Präsident Fritz Keller verzichtet auf ein Machtwort und kellert seine badischen Weine. Irgendwie hat der deutsche Fußball seine Identität verloren. Das ist irgendwie traurig.