„Jo tak“ – SSW-Urgestein Flemming Meyer verlässt heute den Landtag

Avatar_shz von Dieter Schulz

31. Juli 2020, 16:20 Uhr

Kiel | Von der Besuchertribüne beobachtete der junge Flemming Meyer, wie sein Vater Karl Otto bis 1996 als Einzelkämpfer die Interessen des SSW im Landtag vertrat. Als Abgeordneter erlebte der Sohn 2012, wie die Partei der dänischen und friesischen Minderheit gemeinsam mit SPD und Grünen in Schleswig-Holstein erstmals Regierungsverantwortung übernahm. Nun verabschiedet sich der SSW-Chef nach knapp elf Jahren aus dem Parlament.

„Ich verlasse die Bühne des Kieler Parlaments selbstbestimmt und mit viel Zuversicht“, erklärte Meyer gestern. „Mit 68 Jahren, davon elf als sozial-, wirtschafts- und umweltpolitischer Sprecher meiner Partei im Landtag, ist für mich der Zeitpunkt gekommen, einen Generationswechsel im SSW einzuleiten und mich einem neuen Lebensabschnitt zu widmen: Meiner Familie.“

Meyer sprach in seinen Landtagsreden stets Klartext und beendete seine Auftritte am Rednerpult immer mit einem dänischen „Jo tak“. Das heißt „Ja, danke“. Mit seinen vier Kindern spreche er zu Hause dänisch, mit seiner zweiten Frau jedoch deutsch. Daher dankte der SSW-Chef an seinem letzten Tag nicht nur „all jenen, die oft zu kurz kommen, wenn wir Politiker Dankesreden schwingen“, sondern auch expliziert dem stenografischen Dienst. „Der hat nicht nur mein obligatorisches ´Jjo tak´, sondern auch mal längere dänische Spracheinlagen zielsicher zu Papier gebracht“, so Meyer gestern.

Der SSW ist als einzige Partei von der Fünf-Prozent-Hürde bei Landtags- und Bundestagswahlen befreit. Nach jahrelangem Streit bestätigte das Landesverfassungsgericht 2013 den besonderen Rechtsstatus. Geklagt hatten Mitglieder der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union. Mittlerweile ist das Verhältnis zwischen Konservativen und der Minderheit wesentlich entspannter.„Die Zeiten ändern sich, Menschen sind lernfähig“, sagt Flemming Meyer. Es habe bei den Christdemokraten offenbar einen Ruck gegeben.

Noch 2017 habe er sich eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der CDU nicht vorstellen können. Für gemeinsame Regierungsverantwortung sei neben politischen Schnittmengen gegenseitiges Vertrauen nötig. „Ich kann mir heute durchweg vorstellen, dass das auch mit der CDU möglich sein könnte“, sagte Meyer. Das liege nicht nur an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), sondern an größerem Verständnis der Unions-Abgeordneten für die Belange der Minderheiten-Partei. Zwar bestehe mit den Sozialdemokraten weiter eine größere politische Schnittmenge. „Aber ich kann mich ja auch in Situationen erinnern, wo wir nicht mit der SPD gestimmt haben, sondern mit der CDU.“ Vorsitzender des SSW will Meyer auch nach seinem Landtagsabschied bis 2021 bleiben. Seit 2005 lenkt er die Geschicke der Partei. Im kommenden Jahr tritt sie voraussichtlich erstmals nach Jahrzehnten wieder zur Bundestagswahl an. „Das ist eine Frage der Zukunftssicherung“, sagt Meyer.