Jeder zweite Arzt im Norden überlastet

Mediziner fordern mehr Stellen und Entlastung von Verwaltungsaufgaben

von Margret Kiosz

13. Februar 2020, 21:36 Uhr

Kiel | Nie gab es in Deutschland so viele Ärzte wie heute. Allein in den letzten 20 Jahren stieg die Zahl um 100 000, in Schleswig-Holstein um gut 5000. Trotzdem klagen die Interessenverbände der Mediziner über massive Überbelastung. „Die Ärzte leiden unter hoher Arbeitsbelastung, Überstunden und unflexiblen Arbeitszeiten“, sagte der Landeschef des Marburger Bunds, Michael Wessendorf, gestern in Kiel. Bei einer Umfrage gab jeder zweite Arzt aus dem Norden an, häufig überlastet zu sein. Fast ein Viertel klagte, Überstunden würden weder vergütet noch mit Freizeit ausgeglichen. Mehr als die Hälfte arbeitete demnach mindestens 49 Stunden pro Woche. An den Unikliniken Kiel und Lübeck ist jeder Vierte mehr als 60 Stunden die Woche im Dienst. Die Folge: Schlafstörungen, ein hoher Stresslevel und negative Auswirkungen auf das Familienleben. „Die Ergebnisse sind alarmierend“, sagte Wessendorf. „Überstunden werden von den Klinikbetreibern systematisch eingeplant“, bemängelt er und spricht von Finanzjonglage. In keiner anderen Branche schrillten die Alarmglocken derzeit so laut, meint auch Stellvertreter Joachim Schur. „24 Stunden Arbeit ohne Schlaf ist für viele Ärzte keine Ausnahme mehr – die Gefahr von Fehlern steigt dann“.

Und: Mehr als drei Stunden eines Arbeitstags ist die große Mehrheit der Mediziner an den Schreibtisch gefesselt. Der Marburger Bund fordert, die Politik solle diese toxische Belastung durch Verwaltungsaufgaben abstellen und zudem mehr Ärzte einstellen und die Zahl der Wochenenddienste auf zwei pro Monat beschränken. „Wir brauchen dringend verbindliche Personalvorgaben“, so Wesendorf. Sechs von zehn Medizinern geben nämlich an, dass mindestens zwei Arztstellen in ihrer Abteilung nicht besetzt seien. Dies sei auch Folge der Unterfinanzierung der Krankenhäuser.

Im Vorfeld der für Dienstag geplanten Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder und möglichen Streikaufrufen forderten die Landtagsfraktionen gestern parteiübergreifend Entlastung für die Mediziner. „Dies können wir aber als Land nicht alleine leisten“, stellte die CDU klar. Bund und Krankenkassen müssten mitziehen. Auch die Zahl der Studienplätze müsse vom Bund erhöht werden. Zwar gibt es heute 20 Prozent mehr Studienplätze als vor 20 Jahren, das gleicht aber das Mehr an Behandlungsfällen offenbar nicht aus. Die SPD weist auf den hohen Frauenanteil in der Medizin hin. Das Berufsfeld sei aber nach wie vor von alten Rollenklischees geprägt; man tue zu wenig für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) nimmt das Ergebnisse der Umfrage ernst, weist aber darauf hin, dass sich nur drei Prozent der Klinikärzte an der Umfrage beteiligt haben. Möglich sei, dass sich „diejenigen stärker beteiligen, die eine größere Arbeitsunzufriedenheit haben“. Leitartikel Seite 2