Jeder zehnte Zug deutlich zu spät

Trotz leichter Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr: Warum der Regionalverkehr nicht aus der Pünktlichkeitskrise rauskommt

von Frank Jung

16. Februar 2020, 19:38 Uhr

kiel | Die Verspätungen im regionalen Bahnverkehr sind 2019 gegenüber dem katastrophalen Vorjahr zwar etwas zurückgegangen – aus der Krisenzone sind die Züge jedoch noch längst nicht herausgefahren. Das geht aus der nun veröffentlichten Jahres-Statistik des Verkehrsverbunds Nah.SH hervor.

Ohnehin taucht ein Zug darin erst dann als verspätet auf, wenn er dem Fahrplan mindestens sechs Minuten hinterherhinkt. Nach diesem Maßstab verbesserte sich die Pünktlichkeitsquote binnen Jahresfrist im Landesdurchschnitt von 86,66 auf 90,94 Prozent aller Verbindungen.

„Dieser Mittelwert wird wahrscheinlich für zahlreiche Pendler nicht nachvollziehbar sein. Subjektiv erleben sie oft etwas Anderes“, kommentiert Stefan Barkleit, der Vorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn. „Ärgerlich ist, dass gerade die drei besonders unpünktlichen Linien von besonders vielen Leuten genutzt werden.“ Barkleit: „Wir sollten auf allen Linien auf 90 Prozent plus x kommen. Hier bleibt ein Handlungsauftrag an das Land, an den Verkehrsverbund Nah.SH und an die DB Regio als Zugbetreiber.“

Auf das schlechteste Jahres-Mittel kommt die Route Westerland-Hamburg mit einer Pünktlichkeit von nur 82,68 Prozent. Flensburg-Hamburg und Kiel-Hamburg schneiden mit 83,48 beziehungsweise 83,82 Prozent nur unwesentlich besser ab. Die schlechteste Monatszahl von allen gab es mit nur 74,5 Prozent im Juli auf der Marschbahn. Tiefpunkt für Flensburg-Hamburg waren 78,8 Prozent im November, für Kiel-Hamburg 78,6 Prozent im Juli. Vereinbart hat das Land mit der DB Regio für die Marschbahn eigentlich 93, auf den meisten anderen Strecken 95 Prozent.

„Es ist besser geworden, aber nicht gut“, bilanziert Nah.SH-Sprecher Dennis Fiedel. „Ein paar Stellschrauben gibt es immer. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es unter den heutigen Rahmenbedingungen schwierig werden dürfte, auf über 90 Prozent zu kommen.“

Damit meint er vor allem die Überlastung des Hamburger Hauptbahnhofs und ein fehlendes drittes Gleis zwischen Hamburg und Elmshorn. Auf diesen Engpass führt Nah.SH einen Großteil der Verspätungen zurück. Dieses Nadelöhr sei durch Regional-, Fern- und Güterzüge hoffnungslos überlastet. „Wenn da dann etwas passiert, wackelt das ganze System.“ Bei größeren Verspätungen schleppt ein Zug diese dann sogar leicht auf der Rückfahrt mit.

Verbindungen, die ein Gleis für sich allein haben, seien ungleich weniger störanfällig. So kommen Flensburg-Kiel oder Husum-Schleswig-Rendsburg-Kiel fast durchweg auf Monatszahlen von weit über 90 Prozent. Ausnahmen gab es dort mit dem Tiefststand 81,7 auf der Husum-Kiel-Linie im Oktober und 78 zwischen Kiel und Flensburg im April.

Technische Probleme an Bahnübergängen, Oberleitungen oder Weichen und Bauarbeiten nennen Fiedel und Barkleit als weitere Ursachen für Verzögerungen.

Nach Angaben von Nah.SH und Beobachtungen von Pro Bahn hat die DB Regio auf den Linien von Kiel und Flensburg nach Hamburg noch immer Instandhaltungsprobleme mit den neuen Bombardier-Doppelstockwagen. Zwar seien Fortschritte anzuerkennen. „Aber was der Zughersteller produziert hat, ist scheinbar nicht so fehlerfrei wie ein Eisenbahnunternehmen es braucht“, diagnostiziert Fiedel. Das gelte etwa für die Software.

Nicht allein ein drittes Gleis, wie von der Politik angedacht, sondern gleich ein viertes wünscht sich Pro Bahn zwischen Elmshorn und Hamburg. „Wenn bauen, dann richtig. Zwischen Harburg und Lüneburg haben wir erlebt, dass ein drittes Gleis leider nur überschaubare Kapazitätsgewinne zu hohen Kosten bringt“, erklärt Barkleit.

Kurzfristig ruft Pro Bahn dazu auf, die Zeitfenster für die Instandhaltungen so zu optimieren, dass die Züge rechtzeitiger zu ihren Einsätzen auf die Strecken zurückkehren können. Für die Bauarbeiten auf der Marschbahn gibt der Fahrgast-Vertreter mit auf den Weg: „Bitte mehr Puffer in die Baufahrpläne mit reinnehmen. Wenigstens auf das, was während Bauarbeiten noch fährt, muss man sich verlassen können.“