Jeder Neunte im Land ist überschuldet

Mehr als 262 000 Schleswig-Holsteiner sind zahlungsunfähig / Verschuldung für den Konsum nimmt zu

von Julian Heldt

23. Januar 2019, 21:51 Uhr

Immer mehr Verbraucher in Schleswig-Holstein rutschen in den Schuldensumpf. Im nördlichsten Bundesland waren zum Stichtag 1. Oktober 2018 so viele Menschen zahlungsunfähig wie zuletzt 2007. Das geht aus Zahlen hervor, die die Wirtschaftsauskunftei Creditreform gestern in Flensburg und Neumünster vorgelegt hat. 262 718 überschuldete Verbraucher zählte die Auskunftei demnach, 644 mehr als noch ein Jahr zuvor.

Die Entwicklung gibt den Experten angesichts von boomender Wirtschaft, guten Arbeitsmarktzahlen und steigenden Löhnen zu denken. „Wenn sich bei hervorragenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Überschuldung nichts tut, was passiert dann, wenn sich die Rahmenbedingungen verschlechtern?“, fragt Michael Bretz, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform.

Zwar ist die Überschuldungsquote, die das Verhältnis der überschuldeten Personen zur Gesamtgesellschaft zeigt, leicht auf 10,9 Prozent zurückgegangen. Doch damit schafft es Schleswig-Holstein gerade einmal auf Platz elf unter allen Bundesländern. Zudem hat das Bevölkerungswachstum nach Einschätzung der Wirtschaftsauskunftei hier die Entwicklung der Schuldnerquote gebremst.

Die Unterschiede zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten im Land sind enorm. In Neumünster ist mit einer Quote von 18,09 Prozent fast jeder Fünfte überschuldet, gefolgt von Flensburg, wo dies immerhin noch für 16,24 Prozent der Bewohner gilt. Am geringsten ist der Anteil der überschuldeten Bevölkerung hingegen im Kreis Stormarn (7,55 Prozent).

Die wichtigsten Gründe für Überschuldung sind laut Creditreform auch weiterhin Arbeitslosigkeit (20 Prozent), Erkrankung, Sucht und Unfall (15,8 Prozent) sowie Trennung, Scheidung und Tod (13,2 Prozent). Doch Bretz gibt auch zu bedenken: „Überschuldung hat nie nur einen einzigen Grund.“

Immer häufiger spielt nach Einschätzung von Creditreform die Konsumverschuldung eine Rolle. Sie ist zugleich die Schattenseite des Booms der vergangenen Jahre, in denen nicht zuletzt eine starke Binnennachfrage das Wachstum gestützt hat. „Wir hatten 2017 den stärksten Anstieg bei den Konsumausgaben seit 1994“, sagt Michael Bretz. Die verbesserten Einkommens- und Jobperspektiven haben die Verbraucher dazu verleitet – und so für zusätzliche Belastungen gesorgt. Seite 8