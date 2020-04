Jeder Einkauf eine Stimmabgabe

Zu Ostern Spargel aus Schleswig-Holstein – doch noch fehlen Arbeitskräfte auf „Lödings Bauernhof am See“

von Julia Voigt

10. April 2020, 11:54 Uhr

„Zwei Mal graben, nicht ein Dutzend Mal“, ruft mir Nils Seils mit sicherem Abstand vom Feldrand aus zu. Er ist Berater für Arbeitswirtschaft der Landwirtschaftskammer SH und schult zur Saisonbeginn ungelernte Helfer im Land. Auch ich will es heute einmal versuchen. Mit den Knien in der Erde, gebückt unter schwarzer Folie buddle ich – zugegebenermaßen ungeschickt – die weiße Stange aus dem Damm. Mein Werkzeug sind Zeige- und Mittelfinger und schon beim ersten Exemplar bestätigt sich: Autsch, das ist Knochenarbeit und gar nicht so einfach. Bei Nummer Zwei meldet sich bereits mein Rücken, bei der dritten Stange verkrampfen sich die Finger. Oh, nö, überlassen wir das Ernten doch lieber den Profis.

Heute ist offizieller Anstich auf der Spargelstraße Schleswig-Holsteins. Das Aufgebot an Pressevertretern auf „Lödings Bauernhof am See“ im Herzogtum Lauenburg ist groß, der Kreis der Erntehelfer klein. „Noch ein paar warme Tage, dann gibt es hier richtig was zu tun“, weiß Betriebsleiter Andreas Löding, der in vierter Familiengeneration den Hof mit seiner idyllischen Lage am Ratzeburger See bewirtschaftet. Dennoch, die Handvoll Helfer, die jetzt da sind, bekommen in den Morgenstunden eine kurze Einweisung, und die wird zur Herausforderung. Wo sonst die Tischreihen dicht von Helfern besetzt sind, bekommt nun jeder eine Bank für sich allein. Abstand halten, das ist Erntehelfer-Schulung in Coronazeiten. Wie werden die Maschinen bedient und wie wird überhaupt gestochen? Nach der Theorie geht es für die Helfer aufs Feld, und wieder heißt es, die eineinhalb Meter zum Vordermann einhalten.

Es sind neue Gesichter für Pawel Haczynski (40) dabei. Der Pole arbeitet seit 17 Jahren auf dem Hof der Familie Löding und ist der Dolmetscher für die Arbeiter. Diese Saison wird auch Leonard Hammer unter ihnen sein. Eigentlich ist er Koch im Nachbarort und seit Wochen in Kurzarbeit. „Schon als Kind mochte ich den Spargel von Lödings“, erzählt der 22-Jährige. Jetzt will er helfen, anstatt zu Hause zu bleiben. „Nebenbei bewege ich mich und lerne noch was über den Spargel dazu.“

23 osteuropäische Erntehelfer beschäftigt Andreas Löding zur Saison. Zwölf sind bereits vor Ort. Die fehlenden elf hat er im Listenverfahren beantragt und hofft nun, dass sie unter den 80 000 Erntehelfern, die in den nächsten zwei Monaten einfliegen dürfen, dabei sind. „Das wird noch spannend“, sagt er. Wie alles ablaufen wird, weiß Andreas Löding, der stellvertretender Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Schleswig-Holstein ist, nicht. Auch auf die Frage, wer das Mehr an Kosten tragen wird, kann er nur mit den Schultern zucken.

Sorgen habe sich die Familie zu Beginn der Corona-Krise einige gemacht. „Im schlimmsten Fall hätten wir den Spargel dieses Jahr gar nicht erst geerntet“, erzählt er mir. Doch mittlerweile ist der Betriebsleiter positiver gestimmt. „Wenn jetzt die Helfer kommen, können wir es schaffen. Und das Risiko, dass wir die Ware nicht loswerden, sehe ich auch nicht mehr.“ Der Laden und die Gastronomie auf dem Hof sind geschlossen und Lödings leben von der reinen Direktvermarktung. „Doch die Deutschen werden trotzdem noch Spargel essen. Wir werden nur andere Absatzwege finden müssen“, klingt der Landwirt überzeugt. So hofft er auf die Unterstützung der Verbraucher. „Jeder Einkauf ist wie eine Stimmabgabe – entweder für uns Landwirte oder für die Supermarkt-Ketten.“

Sind die fehlenden Helfer erst einmal da, hat Andreas Löding für sie eigene Container eingerichtet, die von den bisherigen Unterkünften getrennt sind. Auch werden ihnen eigene Felder zugeteilt. Kontakt zu den anderen Gruppen dürfen sie in den ersten zwei Wochen keinen haben. „Anders geht es ja nicht“, weiß Löding. Seit vielen Jahren kennt der Schleswig-Holsteiner seine polnischen und rumänischen Erntehelfer gut. „Sie schreiben mir, dass sie lieber zu uns nach Deutschland kommen wollen, weil wir hier die Krise im Griff haben.“

Im Moment sind die Bedingungen für den Spargelwuchs ideal. Doch die Erntearbeit ist hart. „Angelernte Kräfte geben oft nach ein paar Tagen auf“, weiß Nils Seils. Und gute Erntehelfer waren schon vor der Corona-Krise knapp.

Rund 45 Betriebe gehören zur Spargelstraße Schleswig-Holstein. In der Saison bis Johanni (24. Juni) müssen gut 1900 Tonnen von mehr als 400 Hektar im Land geerntet werden. Ein bis zwei Kräfte braucht man, um einen Hektar Spargel abzuernten. Drei bis fünf ungelernte Kräfte können in etwa zwei Gelernte ersetzen. Ob die Rechnung am Schluss nun aufgeht, bleibt abzuwarten.