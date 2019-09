Jattas persönliches Happy End

Verdient und bewegend: Fußball-Zweitligist HSV feiert 3:0 (1:0)-Sieg im Nordderby gegen Hannover und behauptet Tabellenspitze

Avatar_shz von Holger Loose

01. September 2019, 20:29 Uhr

Hamburg | Der Mann des Spiels wusste in der 75. Minute genau, wohin er wollte. Bakery Jatta hatte soeben das entscheidende 3:0 gegen Hannover 96 erzielt, als er in Richtung des Mannes lief, der ihn seit Wochen aufgestellt hatte, obwohl die Situation um Jattas Spielberechtigung nach wie vor ungeklärt ist.

Dieter Hecking breitete also am Spielfeldrand die Arme aus, und Jatta warf sich sichtlich bewegt hinein. Sofort bildete sich um den Mann, der in der vergangenen Woche beim Sieg des Hamburger SV in Karlsruhe von den gegnerischen Fans noch gnadenlos ausgepfiffen worden war, eine Jubeltraube. Trainer, Betreuer, Teamkollegen – alle herzten, drückten und feierten den 21 Jahre alten Offensivspieler aus Gambia, dessen Identität seit Wochen angezweifelt wird.

In der Pressekonferenz nach dem hochverdienten 3:0 (1:0)-Sieg gegen Hannover 96, die Gästetrainer Mirko Slomka zum Anlass nahm, den HSV zum Top-Aufstiegsfavoriten zu erklären, sagte Hecking Sätze, die Trainer gern mal sagen, wenn im Fußball die menschliche Seite über den Sport dominiert. „Solche Geschichten gehören zum Fußball.“ Der Trainer verriet außerdem, wie sehr der Mensch Jatta gelitten hatte, weil der Fußballer Jatta angefeindet worden war: „Wir mussten mit ihm viel über die Pfiffe in Karlsruhe sprechen.“

Auch deshalb war der junge Offensivspieler vor der Partie besonders laut bejubelt worden, eine Geste der Fans, die allen Spielern offensichtlich Sicherheit gab. Nach den ersten zehn Minuten, in denen beide Mannschaften etwas fahrig wirkten, bekam der HSV die Partie im eigenen Stadion immer besser in den Griff. Zunächst allerdings, ohne große Torgefahr zu entwickeln. Das 1:0 durch Sonny Kittel (35.), das dieser nach einem Querpass des starken Khaled Narey erzielte, brachte schließlich aber noch die knappe Halbzeitführung für die Heimmannschaft.

Im zweiten Durchgang war Hannover dann von Beginn an in allen Belangen unterlegen. „In solchen Phasen ist es wichtig, dass du dem Gegner Respekt abringst, aber das ist uns nie gelungen“, sagte Gästetrainer Slomka nach dem Spiel. Er hatte Recht. Der HSV spielte Hannover, das in der Offensive nahezu jeden Ball verlor, in der eigenen Hälfte fest.

Das 2:0 von David Kinsombi (59.) war nur folgerichtig. Der Ex-Kieler staubte ab, nachdem 96-Torwart Ron-Robert Zieler einen Narey-Schuss schwach nach vorne abgewehrt hatte. Viel, viel besser machte es sein Gegenüber Daniel Heuer Fernandes, der in der 73. Minute den Anschlusstreffer der 96er mit einer starken Doppelparade gegen Edgar Prib und Marvin Ducksch verhinderte.

Der HSV-Torwart legte damit den Grundstein für die Geschichte dieses Spiels, denn nahezu im Gegenzug blieb Jatta erst an der 96-Defensive hängen, ehe er im Nachsetzen den Ball doch noch zum 3:0 versenkte – und das Stadion in ein Tollhaus verwandelte. Die Fans schrien den Namen des Torschützen so laut, dass man es auch ein paar Kilometer weiter, beim nächsten Gegner FC St. Pauli, gehört haben dürfte.

Wer den Zusammenhalt der Profis – und den zwischen Mannschaft und Publikum – gestern sah, der könnte auf die Idee kommen, dass die Affäre um den hoffnungsvollen Stürmer Bakery Jatta, der vor vier Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommen war, dem HSV am Ende sogar helfen könnte, eine Einheit zu werden. Dann bekäme die unschöne Geschichte um Jattas Identität doch noch ein Happy End.

„Man hat beim Tor von ‚Baka‘ gesehen, wie groß der Zusammenhalt bei uns ist“, sagte Co-Torschütze Kinsombi nach dem Spiel, in dem der HSV überdies eindrucksvoll gezeigt hatte, wie gut er Fußball spielen kann. „Mit der Mannschaft können sie uns ruhig zwölf Punkte abziehen“, frotzelte HSV-Vorstand Bernd Hoffmann nach dem Spiel. Er könnte Recht behalten.