Neue Studie zur Energiewende : Jan Philipp Albrecht: „Zeit läuft uns davon“ – So kann SH bis 2050 klimaneutral werden

Der Umweltminister will Anstrengungen zum Klimaschutz intensivieren – und auch über neue Abgaben diskutieren.

von Kay Müller

28. Februar 2020, 10:59 Uhr

Kiel | Es sind deutliche Zahlen, die Stefan Sievers von der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein am Donnerstag im Landeshaus in Kiel präsentiert. Erarbeitet haben die Daten zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein Forscher des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe, und so laut Sievers das erste Mal ein Szenario entwickelt, wie Schleswig-Holstein die Einhaltung der Klimaziele und die Reduktion des CO2- Ausstoßes bis 2050 schaffen kann.

„Die Klimaberechnung zeigt, dass wir bei den Schutzmaßnahmen schneller sein müssen als erwartet“, sagt Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne), der neben Sievers sitzt. Er stehe aber zu den Klimazielen und wolle alles tun, um sie zu erreichen. Bis jetzt ist Schleswig-Holstein zu rund 25 Prozent klimaneutral – im Vergleich zu 1990 – bis 2050 bleiben also noch 30 Jahre, um die restlichen 70 Prozent zu erreichen. „Wir können also nicht einfach so weiter machen“, sagt Albrecht.

Treibhausgase in Böden speichern

Die Forscher haben sich „reingezoomt“ in den Norden, wie Sievers das nennt – und volkswirtschaftlich runtergerechnet, wie sich das Klimaziel am besten umsetzen lassen wird. Das kommt nicht immer hin. So wird der Norden laut Projektleiter Klaus Wortmann etwa durch die landwirtschaftlich geprägte Struktur eher 92 als 95 Prozent CO2-Neutralität erreichen. Albrecht will das so allerdings nicht akzeptieren. Er will mehr Treibhausgase in Böden und Pflanzen speichern und so einen Ausgleich dafür schaffen, was die Landwirtschaft an Klimagasen produziert.

„Grünland speichert CO2, auch neue Wälder und Moore können helfen“, sagt der Minister. Das bedeute nicht zwangsläufig, dass diese Flächen nicht mehr bewirtschaftet werden können, sagt Albrecht. Aber eben auch nicht mehr für intensive Landwirtschaft, von der heute noch die Mehrzahl der Bauern im Norden lebt.

Ausbau von Windkraft

Ob also das Szenario, das die Forscher entwickelt haben, so umgesetzt wird, bleibt unklar. Beispiel Windkraft: 2016 lag die Stromerzeugung noch bei neun Terawattstunden onshore und sechs Terawattstunden offshore. Die Forscher gehen davon aus, dass es 2050 rund 37 Terawattstunden an Land und 75 auf See sein werden. Völlig unklar, wo die Windparks einmal stehen sollen und ob die Technik so weit entwickelt sein wird, um solche Strommengen zu produzieren. Das sieht selbst die mit den Grünen regierende CDU als Problem, denn schon zwei Prozent der Landesfläche für Windräder auszuweisen, sei schwierig. Und auch bei anderen Vorschlägen der Forscher, wie etwa weniger Privat-Autos, ist die Union skeptisch.

Die SPD sieht darüber hinaus die Jamaika-Koalition als Bremser der Energiewende, wie Thomas Hölck sagt. „Während Schleswig-Holstein zu Zeiten der SPD-geführten Küstenkoalition Vorreiterland in Sachen Energiewende war, haben wir diesen Status aufgrund des verantwortungslosen Vorgehens dieser Landesregierung bei der Regionalplanung verloren. Der dringend notwendige Ausbau der Windkraft an Land ist mittlerweile praktisch zum Erliegen gekommen“, so der energiepolitische Sprecher der SPD-Fraktion.

Weiterlesen: Endgültige Entscheidung: Oberverwaltungsgericht bestätigt Windenergie-Moratorium

Jamaika habe mit den neuen Ausbauplänen zur Windkraft, die im Herbst beschlossen werden sollen, nicht nur der Wirtschaft geschadet, sondern auch der Akzeptanz bei den Menschen. „Der Umstieg von fossilen Energieträgern und Atomkraft hin zu erneuerbaren Energien kann aber nur mit und nicht gegen die Menschen gelingen. CDU, FDP und Grüne schaffen es nicht, die Schleswig-Holsteiner bei diesem Thema mitzunehmen“, meint Hölck.

Das sieht Albrecht natürlich anders, er erkennt enormes Potenzial für den Norden – etwa in der Gewinnung von erneuerbaren Energien. „Der Nettostromverbrauch wird auf jeden Fall stark zunehmen – im Vergleich zu 2016 um rund 50 Prozent“, meint Sievers. Vor allem E-Autos, neue Heizsysteme und die Produktion von Wasserstoff werde viel Energie benötigen. Allerdings kalkuliert Sievers mit Einsparpotenzialen von 25 Prozent aufgrund der steigenden Energieeffizienz von Anlagen. Ebenso wie bei der Produktion von Wasserstoff sieht Sievers Potenziale für Schleswig-Holstein. „Das ist eine große Chance für das Bundesland, weil wir kostengünstig Strom erzeugen können.“

60 Prozent weniger Fleisch

Das gesamte Szenario berücksichtigt verschiedene Faktoren, die unterschiedlich stark gewichtet sind. „Dreht man an einer Stellschraube, bekommt man an anderer Stelle einen anderen Wert“, sagt Wortmann. Am Ende müssten die Werte nur so sein, „dass alle durch die Fünf-Prozent-Tür passen, die für CO2-Emissionen noch offen steht“.

Das wird nicht immer leicht, denn die Berechnung sieht auch vor, dass die energetische Sanierung von Häusern verdoppelt – oder dass der Fleischkonsum der Schleswig-Holsteiner um 60 Prozent sinken soll. Ob das klappt? Das wissen die Forscher nicht. Und Jan Philipp Albrecht beantwortet die Frage politisch: „Ich bin fest davon überzeugt, dass man mit Verboten nicht vorankommen wird.“ Gleichwohl müsse man über neue Umlagen und Abgaben diskutieren. Eine Möglichkeit könnte also sein, das Fleisch zu verteuern, um den Konsum unattraktiver zu machen.

Albrecht setzt auch darauf, effizienter zu wirtschaften, aber das wird am Ende wohl nicht langen, um die Klimaziele zu erreichen. Es gehe ihm aber darum, die Verbraucher mitzunehmen, sagt Albrecht. „Wir müssen Anreize schaffen, dass es sich lohnt, in den Klimaschutz zu investieren.“ Dazu soll es auch weitere Unterstützung des Landes geben, denn eins sei klar: „Die Studie hat uns gezeigt, dass wir viele Wenden brauchen: im Agrarsektor, im Verkehrssektor, im Ernährungs-, im Wärmesektor“, sagt Sievers. „Es wäre fatal nur einen Bereich herauszugreifen.“

Klimaschutz kostet Geld

In welchem Sektor die Vermeidung und Einsparung von CO2 aber am stärksten und als erstes angegangen werden soll, das nennt Albrecht eine „Aushandlungsfrage“. Sprich: Die Gesellschaft solle sich darauf verständigen. Schwer genug, denn Albrecht sagt auch: „Die Zeit läuft uns davon.“ Wenn man in einigen Bereichen mehr investiere, würden die zwangsläufig teurer, bedeuteten aber vermutlich auch, dass die Verbraucher den Konsum nicht allzu sehr einschränken müssten. Das könne man natürlich auch günstiger haben, aber dann müsse eben der Verbrauchsverzicht höher sein, so der Minister. Je teurer die Maßnahmen, desto schwieriger seien sie durchsetzbar.

Albrecht will jetzt jedenfalls die Studie nutzen, um sie in seinen Klimaschutzplan für Schleswig-Holstein einzuarbeiten, den er in den kommenden Monaten vorstellen will. Dabei sei eines aber jetzt schon klar, so der Minister: Der Klimaschutz koste Geld. Im Bund haben Forscher rund 15 Milliarden Euro dafür veranschlagt – Geld, das in irgendeiner Form der Steuerzahler aufbringen muss. Doch eines sei genauso klar, meint Albrecht: „Ich will nicht sagen, dass uns die Ausgaben am Ende alle belasten, aber es ist immer noch günstiger, das Geld so zu investieren. Klimaanpassungsmaßnahmen wären jedenfalls viel teurer.“



> Mehr Informationen gibt es hier